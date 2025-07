(VIDEO) El gran golpe a Europa, Trump se enfurece con Putin y Rusia señala una nueva causa

Lunes, 14 de julio de 2025. Claves del día: El gran golpe a Europa, Trump se enfurece con Putin y Rusia señala una nueva causaLa guerra comercial de Donald Trump se ha expandido a nivel global, afectando no solo a China, sino también a Europa, México, Canadá, Brasil y Argelia. Aunque los mercados inicialmente consideraban este conflicto como "ruido", ahora existe una creciente preocupación de que los aranceles del 30% sean una amenaza real y no un simple chantaje. La incertidumbre aumenta a medida que se acerca la fecha límite del 1 de agosto, cuando los aranceles podrían entrar en vigor. La Unión Europea, que había mostrado optimismo en las negociaciones, se encuentra ahora atrapada en una situación complicada. Las contramedidas europeas han sido suspendidas temporalmente, pero el futuro de las relaciones comerciales sigue siendo incierto.El impacto de los aranceles del 30% se está sintiendo principalmente en Europa, que se enfrenta a enormes desafíos en su industria y en las cadenas de suministro, especialmente en sectores clave como el farmacéutico. Alemania, como principal exportador mundial, está particularmente expuesta, ya que los aranceles perjudicarían gravemente a su economía. En este contexto, la Unión Europea está explorando contramedidas conjuntas con países como Japón y Canadá, buscando diversificar sus relaciones comerciales para no depender tanto de Estados Unidos. Sin embargo, la postura de Trump, que ya ha impuesto y aumentado los aranceles, parece diseñada para cambiar las reglas del comercio global a favor de Estados Unidos.Donald Trump presentará este lunes un nuevo plan para armar a Ucrania, que podría incluir armas ofensivas como misiles de largo alcance capaces de atacar profundamente el territorio ruso, según informó Axios citando fuentes cercanas al Presidente. Este anuncio marca un cambio significativo en la postura de Trump, quien recientemente ha adoptado un tono más duro hacia el presidente ruso Vladimir Putin. El jueves pasado, Trump insinuó que haría un "anuncio importante" sobre Rusia, y aunque no se han confirmado detalles específicos sobre los sistemas de armas que se incluirán, se espera que el plan sea más agresivo que las medidas defensivas previas.En una entrevista reciente, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que las tensiones con Occidente son de naturaleza geopolítica y no ideológica. Putin critica la actitud de las potencias occidentales tras la disolución de la URSS, destacando que, en lugar de un choque cultural, lo que está en juego son intereses estratégicos. En este sentido, vuelve a denunciar que Occidente ha violado los acuerdos tácitos con Moscú, particularmente en relación con la expansión de la OTAN hacia el este, lo que había sido prometido a Rusia tras la Guerra Fría. Este cambio en el enfoque de Putin, que ya no considera la guerra como un conflicto ideológico, sino como una batalla por la supremacía geopolítica, podría reconfigurar la dinámica de poder global.