Elon Musk afirma que exponer los archivos de Jeffrey Epstein será una prioridad para el Partido Politico de Estados Unidos

8 de julio de 2025.-El multimillonario tecnológico Elon Musk volvió a criticar duramente al presidente Trump por el caso de Jeffrey Epstein, confirmando que su nuevo partido político, al que ha denominado "Partido América", priorizará la divulgación de los archivos, informó Rachel Scully para La Colina.com.



Musk primero cuestionó cómo se puede esperar que la gente confíe en el presidente si no publica los archivos del delincuente sexual y financiero convicto.



"¿Cómo se puede esperar que la gente confíe en Trump si no publica los archivos de Epstein?", preguntó en una publicación en X, la red social de la que es propietario.



La Casa Blanca criticó las acusaciones y la continua obsesión por sembrar la división dentro del Gabinete.



“El presidente Trump se enorgullece de los esfuerzos de la Fiscal General Bondi para ejecutar su agenda "Hacer que Estados Unidos Vuelva a Ser Seguro", restaurar la integridad del Departamento de Justicia y brindar justicia a las víctimas de delitos”, declaró Leavitt a The Hill. “La continua obsesión por sembrar la división en el Gabinete del presidente Trump carece de fundamento y carece de fundamento en la realidad”.



Aunque Musk no ha presentado un resumen formal de su plataforma política para el nuevo partido, ha insinuado algunas acciones futuras en publicaciones en redes sociales desde que anunció su lanzamiento.



Este es el último episodio de la disputa entre Trump y Musk, quien ha seguido criticando al presidente por el caso Epstein. El director ejecutivo de Tesla ha alegado que Trump tiene vínculos con Epstein.



"Es hora de soltar la bomba", escribió Musk en X el mes pasado. "[Trump] aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos".



"Guarden esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz", dijo en otra publicación minutos después.



El lunes, tras la publicación de un memorando del Departamento de Justicia y el FBI que no encontró pruebas de que Epstein tuviera una "lista de clientes" y que no se esperaban cargos adicionales, Musk publicó una imagen que mostraba el "Contador Oficial de Arrestos de Pedófilos de Jeffrey Epstein", con el contador en "0000".



"¿Qué hora es? ¡Mira, otra vez es la hora de que nadie haya sido arrestado...", escribió Musk en X.



También criticó duramente a la administración Trump por prometer inicialmente publicar la "lista de Epstein" antes de, según se informa, afirmar: "No existe ninguna lista de Epstein".



Trump ha desmentido las acusaciones sobre sus vínculos con Epstein, preguntando por qué se sigue hablando de "este cretino" durante una reunión de gabinete el martes.



"¿Siguen hablando de Jeffrey Epstein? Se ha hablado de este tipo durante años", dijo.