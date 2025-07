(VIDEO) Alfredo Jalife: La guerra Irán-Israel no ha terminado

Martes, 08 de julio de 2025. Avanza la tregua entre Irán e Israel, después de la guerra de los doce días, donde finalmente tuvo que intervenir EEUU, dejando "un mundo en pausa en Oriente Medio", ha afirmado Alfredo Jalife, analista geopolítico. Y mientras, China avanza con los países del sureste asiático, una especie de caos mundial. De los tres polos del poder mundial, EEUU es el más inestable y por eso su líder Donald Trump sigue con su amenaza de aranceles del 10% a los BRICS, ante su gran deuda y los derivados financieros."La guerra en Oriente Medio no está decidida", Irán no tiene la bomba nuclear, aunque su verdadera bomba nuclear es cerrar el estrecho de Ormuz. Jalife ha señalado que ha sido la primera guerra de la desinformación llena de mentiras a la hora de informar sobre los ataques. "Soy de la hipótesis del mundo tripolar, pero no estoy de acuerdo con el concepto de Yalta" en un contexto donde Donald Trump ha heredado un país derrotado, por lo que es más como "el Congreso de Viena", en un período de entre guerras. Si no hubiera sido Irán, hoy la guerra sería contra Pakistán.A EEUU le queda el dólar, porque pese a caer sigue siendo la moneda reserva; mientras Europa es quien sufre la caída del euro; porque es una guerra monetaria, no una guerra comercial.