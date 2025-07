Internacionalista Depablos: Venezuela es ejemplo al retirarse de oficina de ONU

Internacionalista Wilmer Depablos

3 de julio de 2025.- Para el internacionalista Wilmer Depablos, Venezuela hizo lo correcto al retirarse de la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y constituye un ejemplo a seguir para otras naciones.



Tal afirmación la hizo durante una entrevista en el programa Al aire (VTV), en la cual expresó que “Venezuela es un referente a escala mundial. Está dando un ejemplo de soberanía, de independencia, de libertad, que viene, además, desde sus propias bases que defienden el proyecto revolucionario”.



Recordó que dicha separación se debe al silencio que ha tenido el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, con respecto al vilipendio del que son víctimas los migrantes venezolanos en Estados Unidos, como consecuencia de las acciones del Gobierno de Donald Trump.



En este sentido, Depablos justifica la respuesta del pueblo y de las instituciones venezolanas en separarse de la mencionada oficina y en declarar persona non grata a Türk.



El internacionalista calificó de “vergonzosa” la actuación de que ha tenido Volker Türk con respectos a los maltratos hacia los migrantes, y recordó que hasta los momentos no se ha pronunciado sobre los casos de Palestina, Líbano o Siria.



Tomando en cuenta esto, Wilmer Depablos fue rotundo al afirmar que la ONU es “una estructura que tiene que ser refundada o desaparecer”, porque, a su juicio, el organismo internacional no está cumpliendo sus funciones.

