Lunes, 30 de junio de 2025. Claves del día: El juego peligroso de Trump, la realidad sobre Irán y el plan oculto de las élitesCrece la preocupación sobre la estabilidad del dólar como moneda de reserva mundial. El presidente de EEUU, Donald Trump, con su agenda económica, podría estar jugando con fuego al generar un entorno de desdolarización programada, lo que podría debilitar la moneda estadounidense. En el contexto de las crecientes tensiones comerciales, China ha dado un paso significativo al anunciar la creación de un centro de operaciones para el yuan digital en Shanghái, con la intención de mitigar el dominio del dólar en los intercambios internacionales. Esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de desdolarización, que incluye la creación de una cesta de divisas en la que el yuan, el euro y posiblemente otras monedas digitales sustituyan al dólar.Este movimiento refuerza las tensiones sobre la hegemonía del dólar, ya que China y otros actores internacionales buscan crear un sistema monetario multipolar que disminuya la dependencia de la moneda estadounidense, especialmente en un momento donde la confianza en el dólar se ve afectada por las políticas de la administración Trump. En los mercados, el dólar sigue perdiendo terreno, mientras que el oro, el petróleo y otras monedas digitales muestran un comportamiento volátil.Irán ha sufrido daños en su programa nuclear tras los ataques de Estados Unidos a sus plantas nucleares, según Donald Trump. Sin embargo, la OIEA indicó que el país podría reactivar su programa nuclear en un plazo de meses.En un contexto económico global marcado por un aparente crecimiento macroeconómico, la realidad vivida por muchos ciudadanos es bien diferente. A pesar de que los grandes números indican expansión, la economía se encuentra desacoplada de la experiencia cotidiana. Muchos de los que antes pertenecían a la clase media alta, ahora se enfrentan a un empobrecimiento silencioso, causado por la inflación, los impuestos y el creciente costo de vida. Aunque algunos ganan más dinero nominal, el poder adquisitivo se ve drásticamente reducido, haciendo que incluso quienes forman parte del 10% de mayores ingresos en países como Estados Unidos, no se sientan ricos. La percepción es que, a pesar de tener más dinero, este ya no alcanza para cubrir las crecientes necesidades básicas, y la estabilidad financiera se aleja cada vez más, generando un sentimiento generalizado de insatisfacción y ansiedad.Las élites parecen haber logrado una estrategia que empobrece gradualmente a la población a través de la inflación y el aumento de impuestos, mientras promueven una falsa percepción de prosperidad. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que esta insatisfacción creciente podría ser el factor detonante que, tarde o temprano, haga estallar el sistema económico tal como lo conocemos, provocando un cambio estructural en la forma en que el ciudadano común ve la riqueza y el poder adquisitivo.