Un carguero que transportaba 3000 vehiculos nuevos a México se hundió en el Océano Pacífico Norte

ANCHORAGE, Alaska, 27 de junio de 2025,— Un carguero que transportaba vehículos nuevos a México se hundió en el Océano Pacífico Norte, semanas después de que la tripulación abandonara el buque al no poder extinguir un incendio a bordo que dejó al portaaviones inutilizado, informó Prensa Asociada.



El Morning Midas se hundió el lunes en aguas internacionales frente a las Islas Aleutianas de Alaska, informó en un comunicado la empresa gestora del buque, Zodiac Maritime, con sede en Londres.



“No hay contaminación visible”, declaró el suboficial Cameron Snell, portavoz de la Guardia Costera estadounidense con sede en Alaska. “En este momento, también contamos con embarcaciones en el lugar para responder ante cualquier contaminación”.



Los daños causados ​​por el incendio, agravados por el mal tiempo y las filtraciones de agua, provocaron que el portaaviones se hundiera en aguas de unos 5.000 metros (16.404 pies) de profundidad y a unos 770 kilómetros (415 millas) de tierra, según el comunicado.



El buque transportaba unos 3.000 vehículos nuevos con destino a un importante puerto del Pacífico en México. No estaba claro de inmediato si alguno de los automóviles fue retirado antes de que se hundiera, y Zodiac Maritime no respondió de inmediato a los mensajes del martes.