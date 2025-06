David Paravisini: cierre del estrecho de Ormuz podría incrementar precios del petróleo

Estrecho de Ormuz Credito: Web

23 de junio de 2025.- El experto en temas de petróleo David Paravisini aseguró que el cierre en el estrecho de Ormuz, ubicado en el golfo de Omán, podría incrementar los precios del petróleo, debido a la interrupción del suministro global.



En una entrevista televisiva, agregó que por esta ruta marítima considerada la más importante para la exportación de petróleo y gas, pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y su cierre provocaría un impacto directo en la oferta y por ende, en los precios.



Paravisini destacó que al bloquear el paso por el estrecho de Ormuz «es hablar del 20% menos del petróleo que circula», generando un efecto considerable «a una escala que los grandes consumidores se podrían ver afectados, como es el caso de China, que está vinculado a un total de cerca del 70% u 80% del total de crudo que producen los iraníes» para el Medio Oriente, Europa y el resto del mundo.



Recordó que el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+) en los últimos años es «mantener el equilibrio y afectar lo menos posible el sistema de precios y garantía de suministro de los mercados».



Al referirse al ataque de Israel contra la República Islámica de Irán, Paravisini señaló que esta situación es el reflejo de la crisis del capitalismo, la cual históricamente vuelve a acentuarse en este siglo, al tiempo que puntualizó que este tipo de acciones no se ven en pueblos socialistas, porque siempre buscan alternativas basadas en la paz para subsanar conflictos y no en la guerra.



Reiteró que este episodio representa «un termómetro o indicador de la grave crisis que hay en el capitalismo mundial, y no solamente en lo externo, sino en lo interno».



Es importante destacar que el Parlamento iraní logró el consenso legislativo para cerrar el estrecho de Ormuz, decisión que ahora depende del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según anunció el general Kosari, diputado de la Comisión de Seguridad Nacional.



El estrecho constituye la arteria vital del comercio petrolero global, canalizando más del 80 por ciento del crudo que transita por esta estrecha franja marítima, según datos de Tanker Trackers. Para muchos expertos, el cierre del estrecho de Ormuz podría convertirse en un punto de estrangulamiento ante los intereses energéticos de potencias como China, India, Japón y la Unión Europea, es decir, un cierre prolongado de este paso marítimo pondría en riesgo el suministro mundial de crudo y gas natural.