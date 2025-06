Estados Unidos: Donald Trump sugiere que los trabajadores agrícolas indocumentados podrían quedar exentos

Credito: Mandel Ngan/AFP via Getty Images

22 de junio de 2025.-Los agricultores podrían seguir empleando a trabajadores indocumentados sin temor a redadas, bajo un sistema en el que asumirían la "responsabilidad" por ellos, indicó el presidente Trump el viernes, informó Axios.com.



Por qué es importante:

El gobierno ha cambiado su postura repetidamente en los últimos días sobre si los trabajadores agrícolas estaban sujetos a medidas migratorias más severas.



Mientras tanto, las anécdotas sugieren que los agricultores tienen dificultades para gestionar sus cultivos, ya que muchos trabajadores no se presentan por temor a ser detenidos por inmigración.



En resumen:

Trump se encuentra en medio de un conflicto entre los intransigentes de su gobierno, por un lado, y los líderes empresariales preocupados por sus operaciones y la estabilidad del suministro de alimentos del país, por el otro.



Según las propias estimaciones del gobierno, alrededor del 40% de todos los trabajadores agrícolas del país son indocumentados.

En una industria que ha enfrentado escasez de mano de obra durante años, reducir repentinamente, o ahuyentar, la oferta de trabajadores podría ser desastroso. Lo que están diciendo "Estamos buscando hacer algo donde, en el caso de agricultores buenos y de buena reputación, puedan asumir la responsabilidad de las personas que contratan y dejarles asumir la responsabilidad, porque no podemos sacar a las granjas del negocio y, al mismo tiempo, no queremos lastimar a personas que no son criminales", dijo Trump a los periodistas después de llegar a un aeropuerto de Nueva Jersey.





"Hay gente que ha trabajado en granjas durante 20 años; es muy difícil ir allí y decir 'ya saben, se van'. Pero vamos a dejar que los agricultores asuman la responsabilidad; son excelentes personas, lo harán, conocen el bien y el mal", dijo Trump.

"Nunca quiero perjudicar a nuestros agricultores. Nuestros agricultores son excelentes personas. Nos mantienen felices, sanos y con buena salud".



La intriga: