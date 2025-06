Indignación ante las medidas del Departamento de Seguridad para restringir las visitas de legisladores a los centros de detención

Se les ha ordenado a los funcionarios electorales que avisen con 72 horas de anticipación antes de visitar las instalaciones de inmigración, y algunos sitios están completamente prohibidos.

19 de junio de 2025.-El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. exige a los legisladores que notifiquen con 72 horas de anticipación antes de visitar centros de detención, según nuevas directrices. Estas directrices surgen tras una serie de tensas visitas de legisladores demócratas a centros de detención, en medio de la represión de Donald Trump contra las comunidades inmigrantes en todo el país, informaron CNN.com y El Guardian.com.

En las últimas semanas, muchos legisladores demócratas han sido rechazados, arrestados o maltratados por agentes del orden público en las instalaciones, lo que ha generado una condena pública hacia la gestión de dichas visitas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los legisladores pueden acceder a las instalaciones del DHS "utilizadas para detener o alojar a extranjeros" para realizar inspecciones y no están obligados a "notificar previamente su intención de ingresar a una instalación", según la Ley de Asignaciones Federales de 2024.

El texto anterior sobre las visitas de legisladores a dichos centros indicaba que “el ICE cumplirá con la ley y atenderá a los miembros que deseen visitar o recorrer un centro de detención del ICE con fines de supervisión”, informó CNN. Sin embargo, en la nueva guía, el DHS actualizó el texto para indicar que el ICE “hará todo lo posible por cumplir con la ley”, pero que “circunstancias apremiantes (por ejemplo, condiciones operativas, medidas de seguridad, etc.) podrían afectar el horario de entrada al centro”. La nueva guía también intenta distinguir las oficinas de campo del ICE de los centros de detención del ICE, señalando que, dado que “las oficinas de campo del ICE no son centros de detención”, no están sujetas a los requisitos de visita establecidos en la Ley de Asignaciones.