Maduro instó al pueblo de los EE.UU. a rechazar cualquier vinculación de su país en una nueva guerra

Este martes, el presidente Nicolás Maduro instó a la comunidad internacional para detener la escalada de violencia en Oriente Medio, luego de ataques armados de Israel contra Irán, y en particular, llamó al pueblo estadounidense a no permitir que su Gobierno se involucre en la guerra contra el país persa.

"Ratifico el llamado público a los países que queremos la paz a detener la locura de Netanyahu, el Hitler del siglo XXI, está llevando al Medio Oriente y a Asia Occidental a una guerra de consecuencias fatales para la humanidad", dijo.

Durante la realización del Taller de las 7T para la Acción Transformadora con diputados, también indicó que "solo el pueblo de Estados Unidos puede derrotar la locura de que Estados Unidos se involucre en la guerra, es un llamado que hacemos desde la Venezuela pacifista".

Sostuvo que "Netanyahu ha masacrado a más de 60 mil palestinos, entre ellos, a 30 mil niños y niñas inocentes".

Agregó que solo el pueblo norteamericano puede parar el conflicto en Oriente Medio: "Quieren ustedes otra guerra, quieren que se involucre Estados Unidos en la matanza, en la sangre y la destrucción de los pueblos musulmanes, de los pueblos de Irán, de los pueblos árabes y que quede marcado Estados Unidos como el iniciador de una Guerra Mundial, la tercera guerra mundial", cuestionó el jefe de Estado.

En ese sentido, instó a los ciudadanos de EEUU a levantar una sola voz en todos los rincones y decir "¡no a la guerra!", mientras también hizo un llamado a los países potencia de la región y del mundo a sentarse y obligar al Estado sionista de Israel y a Benjamín Netanyahu a detener sus ataques y a respetar el derecho internacional. De igual manera, pidió al pueblo judío detener la guerra desatada por el primer ministro israelí, a objeto de "acabar con la locura de pretender colonizar todo el Medio Oriente y Asia Occidental".

En ese sentido, denunció que Israel pretende destruir a los 90 millones de personas que habitan en la República Islámica de Irán y enfatizó que este país tiene una gran cultura que debe ser respetada. Asimismo, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a frenar la tendencia belicista que se busca imponer para involucrar a dicha nación en una guerra.

También recalcó que esta guerra contra los pueblos de Palestina, Irak, Yemen e Irán "es una guerra imperialista para destruir a los pueblos para imponer su dominio militar colonial".

Dijo que se acabó la época en que se obedecía en todo a Washington. "Eso se acabó, ese mundo se fue y quedó atrás, ha nacido un nuevo mundo. Ya hemos visto el costo que tiene la guerra, hemos visto la superioridad militar de Irán sobre el estado sionista. Es evidente cómo el pueblo de Irán, con un estado milenario, un estado que tiene tres mil años, ha demostrado la superioridad militar, pero Irán no quiere la guerra y el mundo no quiere la guerra y nosotros no queremos la guerra, por eso nuestro llamado es a la paz y la conciliación", destacó.