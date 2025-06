(VIDEO) Trump engañó a Irán para facilitar el ataque de Israel, como ya hizo EEUU con Egipto

Ignacio García Valdecasas, embajador retirado, afirma que el reciente ataque de Israel no se limitó a objetivos militares o nucleares, sino que también alcanzó barrios residenciales con el objetivo deliberado de eliminar a la cúpula militar y científica de Irán, lo que inevitablemente produjo víctimas civiles Credito: Negocios TV

Martes, 17 de junio de 2025. Trump engañó a Irán para facilitar el ataque de Israel, como ya hizo EEUU con Egipto afirmó el embajador Valdecasas.Ignacio García Valdecasas, embajador retirado, afirma que el reciente ataque de Israel no se limitó a objetivos militares o nucleares, sino que también alcanzó barrios residenciales con el objetivo deliberado de eliminar a la cúpula militar y científica de Irán, lo que inevitablemente produjo víctimas civiles. Denuncia la sorpresa fingida ante estas víctimas, subrayando que, como en anteriores conflictos, Israel utiliza el argumento del ataque preventivo, una narrativa similar a la que empleó en la Guerra de los Seis Días en 1967. En aquel entonces, recuerda, se justificó un ataque sorpresa alegando una amenaza inminente que nunca fue confirmada. Mantiene que el actual discurso israelí se basa nuevamente en un "dogma de fe", difícil de sostener con pruebas contundentes, especialmente cuando la propia inteligencia estadounidense viene asegurando desde 2007 que Irán abandonó su programa militar nuclear en 2003.Valdecasas señala que si bien Irán ha enriquecido uranio hasta un 60%, aún no ha alcanzado el 90% necesario para fabricar una bomba nuclear, ni existen evidencias de que tenga la intención inmediata de hacerlo. Sostiene que la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio está dominada por el lobby israelí, que tiene “barra libre” para imponer su voluntad incluso sobre la Casa Blanca. Según él, Estados Unidos no solo apoya a Israel militar y logísticamente, sino que además participó activamente en una estrategia de engaño hacia Irán: durante las negociaciones,Washington le dio a Irán una falsa sensación de seguridad para que bajara la guardia, facilitando así el ataque sorpresa israelí. Valdecasas compara esta maniobra con el ataque israelí de 1967 contra Egipto, cuando Israel lanzó un ataque preventivo que pilló desprevenido al ejército egipcio, sin pruebas claras de un ataque inminente por parte de Egipto o sus aliados, y que sentenció el resultado de esa guerra.