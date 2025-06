(VIDEO) Error de calculo por parte de Israel

Martes, 17 de junio de 2025. La guerra de IV generación se lleva acabo no s'olo en el campo de batalla sino a nivel informativo.



Irán no es Hamás, e Israel se metió en un pantano, cada día que pasa es una derrota para Tel Aviv.



Irán aún no ha sacado lo mejor de su arsenal, mientras que Israel gasta día a día en costosos misiles antiaéreos, horas vuelo de sus cazas y en misiles aire-tierra.



Teherán promete que los ataques continuarán y los constantes llamados de ayuda de Tel Aviv a Washington sugieren que Israel ha cometido el error de su vida.



