Estados Unidos: El desfile militar de Donald Trump recibe apoyo financiero de fabricantes y empresas tecnológicas

14 de junio de 2025.- El desfile militar estadounidense, programado para el sábado 14 de junio en Washington, D.C., parece estar recibiendo apoyo financiero de algunas de las principales empresas tecnológicas del país. La controversia en torno al desfile ha generado dudas entre los críticos sobre quién lo financia, informó San.com.

Impulsado por el presidente Donald Trump, el "gran desfile militar" celebrará la fundación del Ejército de Estados Unidos hace 250 años. El evento, con un costo estimado de entre 25 y 45 millones de dólares, también coincide con el Día de la Bandera y el 79.º cumpleaños de Trump.

Financiación de las grandes tecnológicas

El lunes 9 de junio, la Fundación America250, la organización sin fines de lucro que organiza y financia los eventos previos al semiquincentenario del país el próximo año, emitió un comunicado. En él, sus funcionarios elogiaron a empresas como Amazon, Coinbase y Palantir por su patrocinio.

Muchos de estos patrocinadores apoyarán el próximo gran desfile militar que se celebrará en Washington, D.C., el sábado 14 de junio, para celebrar el 250.º aniversario del Ejército de los Estados Unidos —decía el comunicado de prensa—. A medida que se acerca el 250.º aniversario, estos patrocinadores aportarán recursos, ideas y experiencia esenciales para que todos los estadounidenses participen en este hito histórico el próximo año.

La lista también incluye a otras empresas destacadas, como Oracle y Lockheed Martin. Aunque America250 ya había incluido a Meta como patrocinador, la organización eliminó el nombre de la empresa de su sitio web después de que The Verge preguntara sobre su participación durante la semana del 9 de junio.

Un portavoz de Meta declaró a The Verge que actualmente no patrocina a America250.

"Si bien actualmente no somos patrocinadores, mantenemos una relación histórica con America250 y estamos explorando activamente posibles oportunidades de colaboración con ellos en el futuro", declaró el portavoz.

Muchas de las empresas que supuestamente respaldan a American250 no han comentado públicamente sobre la supuesta relación. Sin embargo, Coinbase anunció durante la Conferencia Bitcoin de 2025 su colaboración con la organización.

Fuera del sector tecnológico, grandes empresas como Coca-Cola, FedEx, UFC y Walmart, así como los fabricantes de automóviles Chrysler, Dodge, Jeep y Ram , han sido designadas como patrocinadoras de America250.

Opinión pública

Aún no está claro qué fondos de la empresa se destinarán al desfile, en comparación con otros eventos planificados por America250.

El desfile militar, según NPR, contará con 50 aeronaves, 150 vehículos militares, 6000 soldados, 34 caballos, dos mulas y un can. Según informó Straight Arrow News, la mayoría de los estadounidenses, según los resultados de una encuesta de The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, no cree que el desfile justifique el costo para los contribuyentes.