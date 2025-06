(VIDEO) Estamos en guerra, opinión de Ignacio Valdecasas

Sábado, 14 de junio de 2025, En opinión de Ignacio Valdecasas: "Estamos en guerra. Hay algo diferente esta vez entre Israel e Irán"



Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado, describe un cambio cualitativo en el conflicto entre Israel e Irán, afirmando que ya no se trata de ataques limitados, sino de una guerra abierta con implicaciones regionales y globales. Señala que el ataque israelí contra territorio iraní no habría sido posible sin el apoyo logístico y militar directo de Estados Unidos, que incluye la cesión de bombas antibúnker y el reabastecimiento aéreo de las flotas israelíes. Esta implicación, según su análisis, rompe la narrativa de que Israel actúa en solitario en Oriente Medio y evidencia que Washington no solo respalda, sino que participa activamente en la operación defensiva.



Valdecasas también destaca que esta guerra responde a una estrategia a largo plazo que fue diseñada hace décadas entre Israel y sectores políticos estadounidenses, con el objetivo de desestabilizar y convertir en estados fallidos a los principales países árabes y, en último término, a Irán. Frente a este panorama, sostiene que Irán ha sido el único país de la región que se ha resistido con firmeza, lo que explicaría el recurso a la fuerza militar directa.







