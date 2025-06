Miércoles, 11 de junio de 2025.- Trump está en shock total. Tanques de guerra avanzan por las calles de Washington D.C., marines han sido desplegados en Los Ángeles sin autorización estatal, y el presidente no solo ignora las advertencias legales, sino que aprovecha para arremeter públicamente contra la prensa frente a soldados activos.En este en vivo vamos a mostrar todo: cifras reales, documentos filtrados, los planes secretos con Guantánamo, y cómo se está utilizando al ejército como arma política dentro del país.Esto ya no es solo un exceso de poder. Es una advertencia. Y si no lo frenamos, lo normalizan.Nosotros tenemos los datos, los clips, las fuentes y el contexto que los medios grandes no se atreven a mostrar. Entra al en vivo y prepárate para entender por qué esto ya no es una crisis… es una ruptura.