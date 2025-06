(VIDEO)Trump y la insurrección, Europa contra la libertad y la vergüenza de los impuestos

La Guardia Nacioal estará desplegada en Los Ángeles hasta que no haya peligro, señaló Trump Credito: Negocios TV

Miércoles, 11 de junio de 2025.- En un clima de creciente tensión social y política, Estados Unidos observa con preocupación los disturbios registrados en Los Ángeles, donde las autoridades han desplegado a la Guardia Nacional y a 700 marines para contener lo que ya se califica como una insurrección. Desde Nueva York, a primeras horas de la mañana, la inquietud se extiende a nivel nacional ante la posibilidad de que esta situación se replique en otros estados. Gavin Newson ha lanzado una alerta que busca movilizar a los gobernadores a seguir la línea de acción tomada en California, generando un debate que amenaza con intensificar el enfrentamiento entre demócratas y republicanos.En medio de este escenario, el presidente Donald Trump ha declarado que no permitirán que estos hechos se repitan sin respuesta, asegurando que quienes intenten provocar disturbios serán enfrentados con una fuerza igual o mayor. Trump elogió el trabajo de las fuerzas de seguridad y criticó duramente la gestión de los gobernadores que, según él, no han sabido contener la violencia. Además, un juez federal de California ha rechazado la petición de frenar el despliegue militar, fortaleciendo la postura del presidente.La Unión Europea ha invertido cerca de 1.000 millones de euros en la última década para construir lo que algunos califican como su propia máquina de propaganda. Así lo revela un informe firmado por Thomas Fazi y citado por Marc Vidal, que denuncia que Bruselas ha canalizado al menos 80 millones de euros anuales a medios de comunicación y proyectos destinados a difundir contenidos alineados con la narrativa proeuropea. Entre los principales receptores de fondos figuran el Observatorio Europeo de Medios Digitales (27 millones), la sala de prensa europea (1,7 millones), campañas de cohesión política con más de 40 millones desde 2017, y partenariados periodísticos dotados con 50 millones desde 2021.Hacienda en España ha anunciado que multará a los contribuyentes que compartan cuentas bancarias con sus hijos, al considerar estas transferencias periódicas como donaciones no declaradas. Esta medida afectaría a padres que, con intención de ahorrar para el futuro universitario o económico de sus hijos, realizan aportaciones mensuales. Las sanciones podrían ir del 50% al 150% de la cantidad considerada defraudada. La decisión ha sido duramente criticada por sectores que acusan al Estado de actuar como un sistema fallido, cada vez más dependiente del control fiscal para sostener un modelo de gasto público que limita la libertad económica.