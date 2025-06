Colombia: Menor de edad sospechoso de disparar a Uribe Turbay se declara inocente

El adolescente de 15 años sospechoso de balear a un aspirante presidencial en Colombia se declaró este martes, 10 de junio de 2025, inocente del delito de homicidio en grado de tentativa del que se lo acusa, informó a la AFP una fuente de la fiscalía.



También imputado por porte y fabricación de armas, el joven fue capturado el sábado luego de presuntamente herir con tres disparos al senador de derecha Miguel Uribe durante una reunión con decenas de personas en un parque de Bogotá.



El dirigente del partido Centro Democrático, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, está en cuidados intensivos y su condición es estable pero crítica, según el último parte médico.



Frente a la clínica, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, dijo a periodistas que su marido "sigue luchando por su vida".



Aún se desconocen las razones y los autores intelectuales del atentado.



El presunto pistolero intentó huir, pero escoltas de Uribe le dispararon en una pierna y lo detuvieron. En un video de ese momento dice estar dispuesto a colaborar con las autoridades. Pasó por el quirófano y sigue hospitalizado bajo fuerte custodia, indicó la fiscalía.



Si es hallado culpable puede pasar ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el adolescente recibió dinero a cambio de disparar a Uribe, pero no precisó el monto.



La directora del organismo estatal de protección de menores (IBCF), Astrid Cáceres, informó que el adolescente vive con una tía, pues el padre está fuera del país. La madre murió, según medios locales.



Sobre la medianoche del lunes, Petro informó en la red social X que el menor participó en un programa social de su gobierno dirigido a jóvenes vulnerables, en el que "demostró una personalidad completamente conflictiva".



Le costaba "establecer vínculos intersociales", sostuvo el presidente.



Mafia "internacional"

Petro apuntó contra la "mafia con asiento internacional" como posible responsable del atentado.



Hay "indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición" y el oficialismo, afirmó el mandatario.



El presidente pidió reforzar la seguridad de altos dirigentes de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático.



El influyente exgobernante denunció el lunes que la "inteligencia internacional" le informó de un supuesto plan para atentar en su contra. El Centro Democrático afirma que supuestamente se están ofreciendo ocho millones de dólares para asesinar a sus dirigentes.



Si la mafia está detrás del crimen, posiblemente se debe a que el gobierno ha "golpeado durísimo" al narcotráfico, aseguró Petro.





Cuando fue capturado, el joven gritaba que recibía órdenes de una persona de la "olla", como se le conoce en Colombia a los lugares de expendio de drogas.



El presidente denunció que, el día del ataque, la custodia de Miguel Uribe fue reducida "extrañamente" de siete a tres escoltas.



Las hipótesis

En día previos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó otras líneas de investigación para determinar las razones del atentado.



Una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, partido que busca recuperar el poder en las elecciones presidenciales de 2026.



Otra es que se trata de un intento de "desestabilizar" al gobierno de Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.



La fiscal general explicó que el pistolero posiblemente no conoce verdaderamente quién ordenó el crimen y simplemente fue contratado por una "red sicarial".



Desde el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que sembró terror en los años 1980 y 1990, las mafias usan a menores de edad para que comentan estos crímenes.



Por lo general provienen de familias pobres, viven en barrios marginales o están alejados de sus padres.