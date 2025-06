(VIDEO) ¿Se ha terminado la luna de miel entre Trump y Putin?

Domingo, 08 de junio de 2025.- En esta interesante entrevista, manifestó el invitado que se ha acabado la luna de miel entre Putin y Trump y es buena noticia, ha insistido el diplomático Gustavo de Arístegui.El presidente ruso, Putin, es un hombre rocoso, impenetrable y que sabe bien manipular y aprovecharse de las debilidades de sus interlocutores, lo ha hecho durante décadas. Putin lleva 25 años en el poder, sin contar los años al frente del KGB en Berlín. "Putin es un dictador con intereses claros que solo le importa Rusia y explota el sentimiento de humillación de Rusia con la implosión de la Unión Soviética", ha detallado Arístegui.Cada día que pasa en la guerra, Rusia reocupa el equivalente a 80 campos de fútbol de territorio ucraniano que no devolverán. "Ucrania tiene las alas cortadas para atacar a Rusia", lo que tensiona más la situación geopolítica con el permiso de Alemania al ejército de Zelensky de usar sus armas para atacar en territorio ruso.Arístegui ha afirmado que hay riesgo de una escalada con Rusia si Putin se mantiene en el discurso interno de considerar que la única forma de que Rusia esté cómoda en el mundo sea en su confrontación con Occidente. "Trump está con la mano tendida a que Rusia mantenga una relación sana con Occidente".El 70% de los encuestados israelíes rechaza el gobierno del primer ministro israelí, Netanyahu, ha recordado Arístegui. "No se puede decir que los palestinos de Gaza son cómplices de Hamás, son víctimas de Hamás". El diplomático Arístegui ha insistido en que lo que hace Netanyahu no es bueno para Israel, sino que complica la situación. "Es necesario que el desastre de Gaza termine y se convoquen elecciones en Israel para que el sentido vuelva".