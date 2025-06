Estados Unidos: Muere hombre de 22 años al no poder costear su inhalador para el asma

4 de junio de 2025.-Cuando Cole Schmidtknecht, de 22 años, intentó renovar el inhalador que le recetó su médico para prevenir ataques de asma, el medicamento que antes le costaba menos de $70 en su farmacia de Appleton, Wisconsin, ahora costaba más de $500, según su padre, Bil Schmidtknecht. Atónito, Cole salió de la tienda con un medicamento diseñado para detener los ataques de asma una vez que comienzan, pero sin el inhalador Advair Diskus que necesitaba para prevenirlos, informó Noticias de NBC.com.

Cinco días después de su visita a la farmacia el año pasado, Cole sufrió un ataque de asma grave, dejó de respirar y se desplomó. Nunca recuperó el conocimiento y falleció. Los médicos atribuyeron su muerte al asma.

Sus padres, Bil y Shanon Schmidtknecht, culpan a un sistema disfuncional, donde los medicamentos pueden cambiar de precio de la noche a la mañana y sin previo aviso.

Un aspecto del sistema de seguros que muchos estadounidenses desconocen fue el responsable del aumento repentino del precio del inhalador de Cole.

Los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés) son los intermediarios que controlan entre bastidores qué medicamentos estarán incluidos en la lista de medicamentos cubiertos de una compañía de seguros (llamada formulario).

Añaden o eliminan medicamentos mediante un proceso que prioriza las ganancias del administrador de beneficios farmacéuticos mediante "reembolsos" de las farmacéuticas, explicó Gerard Anderson, profesor de políticas y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Los administradores de beneficios farmacéuticos "buscan el medicamento que les genere más ganancias", declaró Andersen.

"Es una locura que esto esté sucediendo en Estados Unidos", afirmó Bil Schmidknecht. "No está roto. Está diseñado para funcionar así. Simplemente nos perjudica".

Los Schmidtknecht impulsan una legislación que exigiría un aviso de 90 días cuando se modifica el formulario de una aseguradora. También están demandando a Optum Rx, el administrador de beneficios farmacéuticos que retiró el Advair Diskus de Cole del formulario de su aseguradora, y a Walgreens, su farmacia, que, según los Schmidtknecht, no le ofreció a Cole una forma de controlar su asma mientras se pudiera encontrar otra solución.

La demanda alega que Cole no recibió el aviso requerido de 30 días sobre el cambio, que no se contactó a su médico y que la farmacia no le proporcionó a Cole opciones más asequibles.

Los Schmidknecht dijeron que Cole salió de la farmacia solo con un inhalador de emergencia, que se usa para un alivio rápido. Pero ese tipo de medicamento por sí solo no es lo suficientemente potente como para evitar que alguien tenga que ir a urgencias si el ataque de asma es grave, explicó el Dr. David Bernstein, inmunólogo y profesor de la división de inmunología, alergia y reumatología de la Universidad de Cincinnati.

"Estaba vacío en su casa, junto a su cama", dijo Bil sobre el inhalador de emergencia.