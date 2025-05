(VIDEO) Los felicito por su constancia expresó Manuel Izaguirre, en ocasión de nuestro XXIII aniversario

Viernes, 30 de mayo de 2025.- Aporrea surgió como un medio alternativo, crítico, desde un principio y eso fue lo que más me aproximo a seguirlos.Los felicito por su constancia expresó Manuel Izaguirre, arquitecto y urbanista, amigo de está casa, en ocasión de nuestro XXIII aniversario.Los felicito por la constancia que han tenido a pesar de todas las dificultades para mantenerse divulgando las críticas, muchas constructivas, la mayoría.Han sufrido aislamiento, a nivel de divulgación, en unas ocasiones de parte del Estado que han dificultado ubicarlos a través de Internet muchas veces, en la página, pero su constancia se aprecia por ser una crítica alternativa y respetuosa, la mayoría de las veces, de las personas que escriben, muy variada, mucha diversidad.Eso es un valor que ha sabido mantener, hasta ahora y es algo que los lectores apreciamos y buscamos, algunas veces, sobretodo cuando hay polarizaciones, uno apela a Aporrea para ver diferentes posiciones al respecto, sobretodo en la parte política y en la política económica.A Aporrea, añadió Izaguirre, le quitaría algunos sesgos que fue tomando en el tiempo de la política, que permitió que los etiquetaran, hasta cierto punto y añadirle, bueno, más sobre la geopolítica mundial que a mi me interesa, que en un tiempo la tuvieron más amplia, hoy en día pudieran retomarla, las entrevistas, en audiovisuales, que empezaron a hacer y no sé hasta que punto las han seguido.Sobretodo, que ya que ya que han tenido esa constancia para mantenerse como interlocutores de sus lectores, bueno, que hagan un esfuerzo, ya sobrehumano, para seguirlas manteniendo porque es una referencia en cuanto equilibrio informativo, una referencia de diversidad, en ese aspecto.La parte de los artículos es muy interesante también, más allá de las noticias y que se mantengan en pie.