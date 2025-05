Expo Fedeindustria mostrará los 13 motores productivos del país

La Expo Fedeindustria 2025, que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo en los espacios del Hotel Eurobuilding de Caracas, se posiciona como una plataforma clave diseñada para fortalecer la presencia de las empresas en el mercado para que tengan la oportunidad de exponer y posicionar sus productos, así como los servicios que ofrecen.



Mikel Chivite Gómez, vicepresidente de Finanzas de Fedeindustria y actual presidente de Fedequim, asegura que en esta tercera entrega de la Expo se reunirán más de 110 empresas representativas de los 13 motores productivos del país, para presentar sus productos y servicios.



«Se trata de una expo multisectorial, donde no solo van a participar empresas representantes de todos los motores de la economía, sino que son empresas del gremio que van a estar exponiendo dentro de las sub 26 cámaras, tanto sectoriales, que son 15 como regionales, que son 11. También participarán otras empresas que no van a estar exponiendo, pero son patrocinantes con sus marcas dentro de la expo y otras van a participar como ponentes. Será una muestra potente de lo que es la economía productiva del país, una muestra de lo que es el aparato productivo nacional».



En entrevista con Últimas Noticias, Chivite comentó que la exposición creció de forma considerable en relación a la edición del año pasado. Bajo el lema “El Futuro es Hoy”, esta tercera edición entrega busca consolidarse como el escenario ideal para que clientes potenciales, inversores y público en general «conozcan y apoyen a empresas con sólida trayectoria y compromiso con el desarrollo sostenible del país», expresó.



Participarán las empresas que siguen apostando al país, que están produciendo, creciendo y con expectativas de no solo hacer una oferta comercial, sino de nutrirse a través de las ponencias y hacer nuevos contactos y modelos de negocios a través de las ruedas de negocios.



Ruedas de negocio, una oportunidad para crecer

Chivite explicó que a través del desarrollo de ruedas de negocio, la expo Fedeindustria procura que las empresas tengan puedan tener un espacio para buscar compradores, aliados, proveedores, inversionistas y explorar nuevos modelos de negocios, es el espacio idela para abrir mercados y cerrar acuerdos».



Cabe destacar que en las ruedas de negocio estarán presentes entes compradores del Estado. «Sabemos que el mayor comprador es el Estado, y en la expo van a estar presente organismos públicos y los participantes van a tener la oportunidad de estar de tu a tu con algunos entes del Estado encargados de hacer las compras públicas nacionales. Eso es una gran oportunidad, lo cual ya lo ofrecimos en la edición de la expo del año pasado, y fue un éxito», comentó Chivite.



Cabe destacar que tras las ruedas de negocios realizadas en la Expo Fedeindustria 2024 se lograron consolidar 3 millones de dólares en negociaciones in situ. «Tenemos expectativas de superar esta cifra, por el nivel de organización y de convocatoria, que es superior a la del año pasado», asegura.



“En las ruedas de negocios, llevamos a los vendedores y a los compradores a que se sienten cara a cara, yo tengo este producto y yo tengo esta necesidad. ¿Cómo lo logramos?, a través de las ruedas de negocio”.



Explicó que el único requisito necesario para poder participar en estas ruedas de negocios es pre anotarse a través de una planilla que se encuentra en la página web de Fedeindustria para reservar el cupo.



También puntualizó que la entrada a la expo es totalmente gratuita, que cualquier persona interesada, puede asistir.



Durante la Expo, también se habilitarán áreas de conferencias que contarán con la participación de destacados especialistas en economía, estrategias de negocios, comercio internacional, exportación, responsabilidad social, estudios de mercado, inteligencia artificial, marketing, ventas, entre otros.



«Estos espacios ofrecerán conocimientos de valor que aporten al crecimiento de las empresas y las consolide en el futuro económico del país», explicó.



A continuación les presentamos los detalles de la agenda:



Jueves 29



3:00 pm: Termotalk aplicaciones y beneficios de la termografía en la industria. Francisco Quero Castro, inspector Termográfico Nivel II en Thermotech 360 LLC



3:30 pm: Firma digital. Revolución tecnológica en la industria venezolana. Yolber Rojas, director de documentos digitales, PSC



4:00 pm: Nestlé Venezuela: Estrategia de Eficiencia Energética. Nify Chacón, Jefe de proyectos de Fábrica Santa Cruz de Aragua de Nestlé



4:30 pm: Actualidad del consumo en VENEZUELA. Pedro Quintana, fundador y socio director de Atenas, GRUPO consultor



5:00 pm: Vender más y trabajar menos como la inteligencia artificial, revoluciona tu negocio. Jorge Chacón,CEO de Beyond Contact Center.



Viernes 30:



9:30 am: Conversaciones que construyen futuro

Mónico Carvajal, Médico | Psicoterapeuta | Master Coach Ontológico



10:00 am Cierre Perfecto: Convierte interesados en Clientes

Manuel Trejo, Fundador de Workacional con mas de 10 años de experiencia en el sector ventas.



10:30 am: Llegó la época dorada del marketing: Estamos en el momento cósmico

donde se alinean LOS DATOS + IA + MARKETING

Isbelt Venegas, Gerente de mercadeo de Avanti, Líder en Transformación Digital



11:00 am: Más allá de los likes: Caot el método que convierte scrolls en ventas

Jean Lovino, CEO de Thorplay AI fundador de una empresa de consultoría e inteligencia artificial Intezia. Jesús Gudiño, CPO dentro de Thorplay AI.



11:30 am: Impulsando la transformación y competitividad de la industria venezolana con IA. Abrahan García, Gerente de Operaciones de Morna Tech.



2:00 pm: Contenido Local como elemento primordial en el Plan de independencia

Productiva Absoluta. Reinaldo Quintero, presidente de Petropymi.



2:30 pm: Mercadeo que funciona. Ricardo Vallenilla, Profesor del Centro de Mercadeo en el IESA, especialista en Branding y todo lo que ayude a construir marcas de Valor para el consumidor.



3:00 pm: Empresas que duran 100 años: los pilares de la permanencia.

Karla Mary Hernández, directora de Espabílate Consulting Group.



3:30 pm: Estei: La revolución organizada del hospedaje temporal en Venezuela.

Maurio Mundó, Fundador de Estei, Ucabista, empresario



4:00 pm: La psicología del Liderazgo. Renny Yagosesky, PhD en psicología, Magister en Ciencias de la Conducta, conferencista y escritor



Temas relevantes como ventas, estrategias comerciales y otros aspectos del sector serán abordados para potenciar aún más la participación de los asistentes.



Apostando al diálogo



Chivite asegura que tras 51 años de la fundación de Fedeindustria, hoy se consolida como un ente empresarial que se ha consolidado como gremio por su constancia en el diálogo con el Estado.



«El crecimiento de ha sido muy positivo, actualmente es la comunidad empresarial más grande. Su elemento diferenciador se basa en que durante todos estos años ha mantenido un diálogo permanente e ininterrumpido con el gobierno. Las cámaras que decidieron tomar otro rumbo y decidieron romper el diálogo, con el tiempo, le dieron la razón a Fedeindustria y hoy día están sentados en las mesas de diálogo. Creo que ha sido una decisión muy inteligente de Fedeindustria porque no habrá nadie que te resuelva ciertos problemas, sino el gobierno. Quién te va a exonerar un arancel?, por ejemplo».



«Fedeindustria hoy día integra no solo a pequeños empresarios, ha dado un vuelvo en la última década», explica.



Recordó que Fedeindustria principio estaba avocado al sector industrial, pero ha ido diversificando el universo de afiliados, incorporado incluso, al sector tecnológico y financiero.