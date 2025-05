Emiten orden de arresto contra el venezolano Alcides Escobar en Estados Unidos

Por falta de pago de pensión alimenticia



24 de mayo de 2025.-Una orden de arresto está pendiente contra un exjugador de los Kansas City Royals y campeón de la Serie Mundial tras una larga batalla legal por la falta de pago de la manutención infantil, según consta en registros judiciales. Un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee emitió una orden de arresto a nivel nacional contra Alcides Escobar, de 38 años, en agosto de 2024 por no comparecer ante el tribunal a una audiencia relacionada con más de 20.000 dólares en pagos de manutención infantil impagos, informó KansasCity.com.

Escobar, campocorto titular de los Royals entre 2010 y 2018, ha jugado béisbol en las ligas mexicana y venezolana desde 2023. Los registros judiciales indican que previamente pagó una parte de la manutención atrasada. Sin embargo, el 3 de marzo no se presentó a una audiencia por desacato.

El caso se deriva de un divorcio interpuesto en 2010 entre Escobar y su exesposa Leury Moreno, quien tiene una hija adolescente con Escobar.

"Alcides (Escobar) no tiene ningún contacto con nuestra hija", declaró Moreno en una llamada telefónica con The Star. "Una vez divorciados, decidió no tener contacto con ella". En la audiencia del 3 de marzo, los abogados de Moreno y Escobar acordaron que el plan 401k de Escobar, a través de las Grandes Ligas de Béisbol, se utilizaría para pagar su deuda pendiente. El 18 de marzo se emitió una orden judicial que ordenaba que los pagos de manutención infantil se debitaran de esa cuenta.

Posteriormente, los abogados descubrieron que la cuenta de jubilación tenía un saldo cero, según un correo electrónico enviado a Moreno por su abogado el 25 de marzo. Al 21 de marzo, Escobar debía $27,247 en manutención infantil sin pagar, según los registros del Estado de Wisconsin obtenidos por The Star.

Según una orden judicial presentada el 18 de marzo, Escobar tampoco le ha proporcionado seguro médico, como lo exige la ley en los términos del divorcio. Moreno afirmó que el seguro médico de su hija fue cancelado sin previo aviso en 2023. Las facturas médicas se han ido acumulando desde la cancelación del seguro, añadió. Su hija, cuyo nombre The Star no revela por motivos de privacidad, se sometió a una cirugía de codo que no estaba cubierta y necesita fisioterapia, añadió Moreno.

El abogado de Escobar, Richard Reilly, no respondió a las solicitudes de comentarios.

"Es realmente lamentable que mi cliente haya tenido que pasar por esto y gastar el dinero que tuvo que gastar para exigirle que cumpliera con las órdenes judiciales y ayudara a mantener a su hija", declaró Judy O'Connell, abogada de Moreno, en una llamada telefónica.

Un fin de semana de reencuentro en el Estadio Kauffman, el 16 y 17 de mayo, homenajeó a Escobar y a otros jugadores de los Royals que ganaron las Series Mundiales de 2015 y 1985.

En una llamada telefónica con The Star, Moreno dijo que se sintió descorazonada al ver a Escobar asistir a la reunión en Kansas City el fin de semana pasado, a pesar de la orden de arresto vigente en su contra. "Es muy decepcionante", dijo Moreno. "Creo que lo que más me molesta es que haya tantos exjugadores que se comportan con dignidad y gracia fuera del campo, y que (Escobar) sea celebrado con ellos". Los Royals declinaron las solicitudes de comentarios de The Star el jueves. Escobar fue traspasado a los Royals desde los Milwaukee Brewers en 2010, en un acuerdo que también trajo a Lorenzo Cain, Jeremy Jeffress y Jake Odorizzi a Kansas City a cambio de Zach Greinke y Yuniesky Betancourt. Escobar sigue siendo conocido en Kansas City por sus contribuciones durante las Series Mundiales de los Royals en 2014 y 2015. Fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2015, con un promedio de bateo de .478. También ganó un Guante de Oro ese año. Leury Moreno es hija de Omar Moreno, quien jugó brevemente con los Royals durante la temporada de campeonato de 1985.