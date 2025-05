Jueves, 22 de mayo de 2025.- Claves del día: “Putin no está por la paz”, hundimiento oculto en EEUU y Europa nos toma el peloLos líderes europeos afirman que Rusia no recibirá más sanciones por parte de EEUU, en plenas tensiones geopolíticas. Después de que el líder estadounidense haya informado a Europa que su homólogo ruso, Putin, cree haber ganado ya la guerra de Ucrania. Esto muestra que Occidente ve claro que Putin no está preparado para caminar a la paz.Wall Street Journal ha recogido en exclusiva que Trump anunicó a los líderes europeos que Putin no está listo para poner fin a la guerra y que el camino hacia la paz pasa por más cesiones de Ucrania.Rusia y Ucrania tendrán la próxima semana una opción de negociar en el Vaticano. Irá una tercera línea de cada delegación, ni Putin ni Zelensky, lo que frena al presidente de EEUU, Donald Trump de aumentar las sanciones a Rusia. Así, se le da paso al nuevo papa León XIV en el camino de la paz de Ucrania.Las previsiones sobre la economía de Alemania están en caída, por tercer año consecutivo no va a crecer Alemania. Esto es así porque los que de verdad están tirando de la economía son los que más dinero tienen. El crecimiento de los precios no se ha frenado, no han caído y, las clases medias están hacia abajo y, lo mismo para la clase baja por culpa de la inflación. O tiran los ricos, los que más ganan, o la economía está hundida. Están tirando de la economía los que más ganan con gran conflicto. La aniquilación de la clase media está condicionada con la subida de los que más ganan.Cada vez que hay una crisis, los que más ganan siempre son los mismos, son los ricos, los millonarios. Cada vez que hay una crisis ellos salen una crisis y, esto deja ver que no es que ellos generan las crisis, pero son ellos los que se reparten las compras fuertes. A medio-largo plazo, esa clase élite luego se quejará que la clase media se quejará. El problema de la última época Joe Biden es que se quejaban de sus escondites monetarios. Los élites con los gobernantes se han estado manejando el control absoluto de la economía. El proceso de endeudamiento se nota a su vez más en la clase media que en la clase alta.Donald Tusk se llevaba las manos a la cabeza escribiendo lo siguiente: "Un barco de la “flota sombra” rusa sancionada realizaba maniobras sospechosas cerca de un cable eléctrico que conecta Polonia con Suecia. Después de la exitosa intervención de nuestros militares, el barco zarpó hacia uno de los puertos rusos. El buque ORP "Heweliusz" se dirige al lugar del accidente". Por qué ahora se están sorprendiendo cuando la flota en la sombre de los oligarcas navieros griegos se sabe y se les ha permitido viajar por todo el mundo. Esto, sin embargo, no se habría producido si hubieran hecho caso a todos aquellos que venían advirtiendo de ello.