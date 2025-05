Aruba extiende la restricción aérea con Venezuela por cuatro meses más

21-05-25.-Por cuatro meses más extenderá Aruba el cierre de su frontera aérea con Venezuela, según informes del portal de noticias Arubeño 24Ora.



De acuerdo con el primer ministro, Mike Eman, la medida responde a las preocupaciones planteadas por el Reino de los Países Bajos ante la situación actual a nivel internacional.



Destacó que Aruba no puede tomar decisiones de este tipo sin considerar la opinión de los Países Bajos respecto a las relaciones internacionales.



La frontera marítima entre Aruba y Venezuela ya está operativa, permitiendo el tránsito de personas y mercancías por vía marítima. Sin embargo, la reapertura de la frontera aérea sigue pendiente, en parte porque la embajada de los Países Bajos en Venezuela aún no está preparada para procesar las visas requeridas para los viajes aéreos, un paso considerado esencial antes de restablecer los vuelos.



Eman enfatizó que se mantiene el diálogo con el gobierno holandés a fin de determinar el momento adecuado para reabrir la frontera aérea con Venezuela, pues la frontera marítima ya se encuentra operativa.



Según el primer ministro, la embajada de los Países Bajos en Venezuela aún no está completamente preparada para tramitar las visas, un requisito previo a la reapertura de la frontera aérea.





