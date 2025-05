Analista designado por Donald Trump presionó a reescribir información de inteligencia sobre pandilla venezolana

La medida se produjo tras la revelación de que las agencias de inteligencia discrepan con una afirmación fáctica clave que Trump hizo para invocar una ley de deportación en tiempos de guerra.

16 de mayo de 2025.-Un asesor de alto rango del director de inteligencia nacional ordenó a un analista sénior que reevaluara la relación entre el gobierno venezolano y una pandilla, después de que los hallazgos de inteligencia socavaran la justificación de la Casa Blanca para deportar migrantes, según funcionarios.

El uso por parte del presidente Trump de una ley de tiempos de guerra para enviar migrantes venezolanos a una brutal prisión en El Salvador sin el debido proceso se basa en una afirmación que las agencias de inteligencia estadounidenses consideran errónea.

Sin embargo, tras bastidores, un funcionario designado políticamente le ordenó a un funcionario de carrera que reevaluara la evaluación, una orden que, según aliados del analista de inteligencia, equivalía a presión para modificar los hallazgos. El 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) para expulsar sumariamente a personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

Esta ley, poco utilizada, parece requerir un vínculo con un estado extranjero, y afirmó que el gobierno venezolano había ordenado a la pandilla cometer delitos dentro de Estados Unidos. El 20 de marzo, The New York Times informó que una evaluación de inteligencia realizada a finales de febrero contradecía esa afirmación. Se detallaron numerosas razones por las que la comunidad de inteligencia en su conjunto concluyó que la banda no actuaba bajo el control del gobierno venezolano.

El FBI discrepó parcialmente, sosteniendo que la banda tenía vínculos con el gobierno venezolano, basándose en información que las demás agencias no consideraron creíble. La administración se alarmó por la revelación. Al día siguiente, viernes, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció una investigación penal por filtración, calificando la descripción detallada de la evaluación de inteligencia por parte del Times de "inexacta" y "falsa", a la vez que insistía en que la proclamación del Sr. Trump estaba "respaldada por los hechos, la ley y el sentido común".

El lunes siguiente, Joe Kent, jefe de gabinete interino de Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, le encargó a un analista de inteligencia de alto rango que realizara una nueva evaluación de la relación entre el gobierno de Venezuela y la pandilla, según informaron los funcionarios.

El analista, Michael Collins, se desempeñaba como presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia en ese momento.