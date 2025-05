226 migrantes regresan a Venezuela desde EEUU, vuelo número 22

Migrantes recibidos por autoridades venezolanas en Maiquetía

14 de mayo de 2025.- Un nuevo vuelo con 226 migrantes venezolanos arribó este miércoles al país proveniente de Estados Unidos (EEUU) en el marco del Plan Vuelta a la Patria, de los cuales siete son niños, 37 mujeres y 182 hombres, elevándose a 4.157 la cifra de compatriotas que han retornado a territorio venezolano.



El vuelo número 22 arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, en un avión de la aerolínea estadounidense Omni Air International, y fue recibido por el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.



Asimismo, insistió que sin el debido proceso y sin derecho a la defensa continúan secuestrados 250 connacionales, quienes fueron llevados en un campo de concentración en El Salvador, bajo la anuencia del presidente Nayib Bukele. Además de la retención de la niña Maikelys Espinoza, quien fue separada de sus padres y reubicada a una familia sustituta estadounidense.



Cabello denunció que la ONU dejó de existir y que tiende a desaparecer por su misma transformación bajo el brazo ejecutor de Estados Unidos, y esta lucha la vamos a seguir hasta que podamos devolver a todos los venezolanos a su Patria.



Seguidamente, Diosdado Cabello indicó que tienen reportes que connacionales han sido enviados a El Salvador de manera oculta, y reiteró que quien tenga cuenta pendiente con la justicia será puesto a la orden de los tribunales.



Además, aseguró que están preparando recibir vuelos desde otros lugares que tienen acuerdos aeronáuticos con Venezuela. “Por ejemplo en Chile nosotros no podemos aterrizar nuestros aviones, en Perú no podemos aterrizar nuestros aviones y en Argentina no podemos aterrizar nuestros aviones”, apuntó al hacer referencia en que son lugares donde el Gobierno no puede mandar a buscar a sus connacionales.



El ministro detalló que, según la lista, en este retorno vienen 11 personas que tienen solicitudes con la justicia y una con solicitud de Interpol. Además, especificó que solo 38 de los 4.157 connacionales que han retornado al país cuentan con solicitudes reales ante la justicia.



En ese sentido, Cabello Rondón aseveró que los venezolanos que tenían alguna deuda pendiente fueron puestos a la orden de las autoridades venezolana como corresponde.