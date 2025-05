Pepe Mujica pidió que sus cenizas fueran enterradas junto a su perra Manuela

La triste noticia del fallecimiento del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, durante la tarde de este martes conmovió al mundo entero. Entre los mensajes de despedida y expresiones de profundo dolor, hubo quienes recordaron un pedido especial de "Pepe", que lo había comentado en una reciente entrevista y ahora resuena como un testamento vital: que sus restos descansen junto a su perrita Manuela.

Mujica, conocido por su sencillez y profundo afecto por los animales, expresó en varias ocasiones su deseo de ser enterrado junto a su perra Manuela.

"El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela", había dicho Mujica, para luego rematar: "Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros".

Manuela era la compañera más fiel del expresidente de Uruguay y de su esposa Lucía Topolansky. La mascota tenía incluso varios videos en Youtube y además una cuenta no oficial en Twitter, donde subía contenido relacionado con el entonces mandatario.

La perrita, que falleció en junio de 2018, fue testigo de reuniones del más alto nivel de gobierno, de encuentros con diplomáticos y de entrevistas con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

Tal era el cariño que, el can, de 22 años, sin pedigrí y con solo tres patas, fue enterrada en la chacra familiar.

La compañera más fiel

Manuela llegó a la chacra de los Mujica a través de la hermana de Lucía. "Es medio marca perro", bromeaba Topolansky cuando le consultaban por su "curiosa" mascota.

Desde ese entonces, se convirtió en la compañera inseparable de "Pepe", al punto tal que, en una de tantas andanzas, perdió una pata un día que acompañaba al tractor que el exmandatario tiene en su chacra.

"Se peleó con unos perros de al lado y la corrieron. Manuela reculó y fue a parar debajo de la disquera. Por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. No le llegó a cortar la pata en ese momento, quedó con el tendón colgando. Ahí salió, pero después fue y se peleó con otra perrita, que le cazó ese brazo, que era el que no tenía movimiento. Casi que se lo cortó", recordó Topolansky durante una entrevista.

Manuela conocía todos los movimientos de sus dueños. Cada vez que Mujica se ausentaba por un tiempo, se notaba que lo extrañaba, según Lucía. En 2005, Mujica -entonces ministro de Ganadería- se enfermó y estuvo un mes internado. "Yo iba a las seis de la mañana a cuidarlo y volvía a las seis de la tarde (a la chacra). Cuando llegaba en el auto, ella estaba ahí esperando. ¿Qué esperaba? Que se bajara Pepe".

En esa misma entrevista, Topolansky contó que Mujica era quien le preparaba la comida a Manuela. "Es una perrita finoli, huele todo antes (...) Por la edad, ya se le empezaron a caer los dientes; por eso le compramos carne picada. Se la ponemos con cebollita salteadita", dijo.

La más famosa

Luego de que Mujica asumiera la presidencia, varias agencias internacionales de prensa publicaron artículos contando cómo vivía "el presidente más pobre del mundo". En esas notas, Manuela era casi siempre protagonista. El diario español El Mundo la describía como la "inseparable" mascota.

Manuela participó de muchos eventos sociales a los que convocó Mujica cuando era presidente. En 2012, por ejemplo, organizó una cena de fin de año. Entre las personalidades invitadas estuvo la empresaria uruguaya Laetitia d'Arenberg, que acudió con Frida, la chihuahua mascota de la princesa. Ambos canes fueron fotografiados en una imagen que Laetitia publicó en Twitter: "Frida y su amiga Manuela". La acicalada Frida desbordaba de elegancia; Manuela, de sencillez.

Cuando falleció la actriz "China" Zorrilla, en septiembre de 2014, Mujica asistió al funeral con su perra en brazos. La mascota "proletaria" del presidente también estuvo presente en actos del Pit-Cnt.

Poco después de terminar su mandato, Mujica describió en una entrevista con la BBC lo que llegó a significar su mascota.

"Es la integrante más fiel que tuve en el gobierno. Hace 18 años que me acompaña. Es una anciana. Cuanto más conozco a la gente, quiero más a los animales", comentó.