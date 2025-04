Ajustan pasaje urbano a 23 bolívares y en el Metro a 15 bs

28 de abril de 2025.- Este lunes el Ministerio de Transporte Terrestre informó que la tarifa mínima del pasaje urbano se fijó en 23 bolívares, mientras que el pasaje máximo urbano será de 25 bolívares.



El organismo detalló que el pasaje para el transporte subterráneo tendrá un costo de 15 bolívares, según lo comunicado por las autoridades.



Tercera edad no paga



En ese sentido, la Gaceta Oficial establece que las mujeres mayores de 55 años y los hombres con edad superior a los 60 no pagarán pasaje.



Asimismo, el texto apunta que el Ejecutivo Nacional y los prestadores del servicio público de transporte terrestre deberán facilitar la atención a este grupo de pasajeros.



Estudiantes pagan solo mitad del pasaje



En el caso de los estudiantes, los conductores deben cobrarles solo el 50 % del monto del pasaje. Con respecto a las rutas suburbanas, las tarifas varían de Bs 23 a 50 Bs (depende de la distancia recorrida).



Autoridades de transporte advierten que los transportistas que no cumplan con las tarifas establecidas, quedarán sujetos a la aplicación de medidas como la suspensión de la licencia de conducir.

