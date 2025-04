Petro propone refundar la Gran Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que enviará misivas a los presidentes de Ecuador, Panamá y Venezuela, así como a sus oposiciones y organizaciones sociales de base, en interés de refundar la Gran Colombia, la extensa república creada por Simón Bolívar durante la guerra de independencia contra España, que existió entre 1819 y 1831.

"Les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Y hasta me atrevo, sabiendo que aún no somos mayoría –pero podemos serlo–, a escribir cartas a los presidentes de Ecuador, de Venezuela y de Panamá, a sus oposiciones, a sus organizaciones indígenas, a sus jóvenes (…), para que volvamos a encontrarnos, para que volvamos a construir la gran confederación grancolombiana, que creo que es un sueño que no se debe olvidar, que no murió con [Simón] Bolívar", dijo el mandatario en un acto de masas.

Recalcó asimismo que Bolívar "tenía toda la razón" al fundar ese país y que "se equivocaron" quienes abogaron por su desintegración "y quienes destruyeron con las armas ese sueño". "Si hoy la Gran Colombia existiera en poder del pueblo grancolombiano, el Caribe sería el 'mare nostrum', como decían los romanos; un fogón de la cultura", agregó.

Para dar arranque a su plan, Petro propuso el encuentro intercultural que tendrá lugar a propósito del 500.º aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Marta, lugar de fallecimiento del prócer Simón Bolívar.

"Que allá en Santa Marta podamos gritar con voz bolivariana y libertaria que nace de nuevo el sueño de la Gran Colombia y que nosotros no lo vamos a dejar morir", concluyó.

La Gran Colombia fue una república conformada por las provincias de Nueva Granada (actuales Colombia y Panamá), Venezuela y Quito (actual Ecuador). La capital y sede del Gobierno estaban en Bogotá, mientras las provincias contaban con autoridades locales que respondían al poder central.