Arrestan a ex-juez de Nuevo México y su esposa por cargos de manipulación de evidencia vinculada a presunto miembro del Tren de Aragua

26 de abril de 2025.-Un ex magistrado del condado de Doña Ana, Nuevo México, y su esposa están acusados ​​de manipular pruebas relacionadas con el arresto de un migrante indocumentado sospechoso de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, según dos denuncias penales presentadas el viernes, informó CNN.com

El ex magistrado del condado de Doña Ana, José Luis Cano, también conocido como Joel Cano, enfrenta un cargo federal de manipulación de pruebas, y su esposa, Nancy Cano, fue acusada de conspiración para manipular pruebas, según consta en registros judiciales. CNN se ha puesto en contacto con su abogado para obtener comentarios.



El migrante, Cristhian Ortega-López, es venezolano y fue acusado a principios de este año por posesión ilegal de arma de fuego o municiones, según documentos judiciales.



La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una investigación sobre Ortega-López en enero tras recibir una denuncia anónima que lo acusaba de vivir con otros migrantes indocumentados en una casa propiedad de Nancy y José Cano en Las Cruces y de portar armas de fuego, según las denuncias.



La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró el viernes a Fox News que las autoridades recibieron un aviso de que el migrante había estado viviendo con el juez. "Esta es la última persona que queremos en nuestro país, y jamás toleraremos que un juez ni nadie más la albergue", declaró.



Ortega-López había publicado fotos y videos en Facebook que lo mostraban en lo que parecía ser un campo de tiro en Las Cruces, donde se le observaba portando pistolas o rifles de asalto, según la denuncia en su contra.



Los investigadores afirmaron haber identificado tatuajes, ropa y gestos con las manos "comúnmente asociados" con Tren de Aragua en fotos y videos publicados en línea por Ortega-López, lo que "proporciona evidencia sólida de la posible conexión de Cristhian Ortega" con la pandilla, según la denuncia penal.



Tren de Aragua es una pandilla criminal que se originó en una prisión venezolana y ahora opera en Estados Unidos. La pandilla ha sido vinculada a la trata de personas y otros delitos contra migrantes, así como al lavado de dinero, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



El ex juez negó rotundamente cualquier irregularidad y sostuvo que no tenía conocimiento previo de los presuntos vínculos de Ortega-López con la pandilla Tren de Aragua, ni de los otros dos hombres que se asociaron con él, y defendió su decisión de permitir que los hombres permanecieran en su propiedad, informó la afiliada de CNN, KOAT, citando una carta de 23 páginas presentada previamente a la Corte Suprema de Nuevo México.



“Permítanme ser lo más claro posible”, escribió José Luis Cano, según informó KOAT. “La primera vez que escuché que (los hombres) pudieran tener alguna relación con Tren de Aragua fue cuando los agentes me lo informaron el día del allanamiento”.



El 28 de febrero se ejecutaron dos órdenes de allanamiento, una de ellas en la casa de los Cano, y Ortega López fue finalmente arrestado y acusado, según las denuncias. Los investigadores encontraron tres teléfonos celulares pertenecientes a Ortega López en la casa de los Cano, mientras que cuatro armas de fuego se encontraron en otra residencia que también fue registrada, según las denuncias.



Una llamada telefónica que Ortega López realizó al momento de su arresto hizo creer a los investigadores que podría tener otro teléfono celular, según los documentos. El 22 de abril, los investigadores solicitaron cualquier “grabación de llamadas, mensajes, videos y depósitos de la cárcel relacionados con Ortega”.