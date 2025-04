EEUU: Migrante venezolano detenido en Detroit no figura en la lista de personas enviadas a El Salvador

Ricardo Prada Vásquez giró accidentalmente hacia el Puente Ambassador, que conecta Detroit con Canadá. Fue detenido al intentar reingresar a Estados Unidos. Credito: Brittany Greeson para The New York Times

El venezolano no figuraba en la lista de personas enviadas a una prisión en El Salvador, y sus familiares y amigos desconocían su paradero.

23 de abril de 2025.-A finales de enero, Ricardo Prada Vásquez, un inmigrante venezolano que trabajaba como repartidor en Detroit, recogió un pedido en un McDonald's. Se dirigía a la dirección cuando giró por error hacia el Puente Ambassador, que conduce a Canadá. Es un error común incluso para quienes viven en la ciudad fronteriza de Michigan. Pero para el Sr. Prada, de 32 años, resultó fatal, informó Los Tiempos de Nueva York.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron cuando intentó reingresar al país; fue puesto bajo custodia y se ordenó su deportación. El 15 de marzo, le contó a un amigo en Chicago que se encontraba entre varios detenidos alojados en Texas que esperaban ser repatriados a Venezuela.

Esa noche, la administración Trump voló tres aviones que transportaban migrantes venezolanos desde las instalaciones de Texas a El Salvador, donde han permanecido desde entonces, encerrados en una prisión de máxima seguridad y privados de contacto con el exterior.

Pero no se ha sabido nada de él ni se ha visto a nadie. No figura en la lista de las 238 personas deportadas a El Salvador ese día. No aparece en las fotos ni videos publicados por las autoridades de hombres encadenados y con la cabeza rapada.

"Simplemente ha desaparecido", dijo Javier, un amigo en Chicago, la última persona con la que el Sr. Prada tuvo contacto. El amigo habló del Sr. Prada con la condición de que solo se le identificara por su segundo nombre, por temor a que él también pudiera ser blanco de las autoridades migratorias.

El hermano del Sr. Prada, Hugo Prada, quien reside en Venezuela, también ha estado intentando averiguar qué sucedió. "No sabemos nada, nada", dijo.

La desaparición del Sr. Prada ha generado preocupación por la posibilidad de que se hayan deportado más inmigrantes a El Salvador de lo que se sabía previamente. También plantea la pregunta de si algunos deportados podrían haber sido enviados a otros países sin registro alguno. Las autoridades estadounidenses confirmaron que fue expulsado de Estados Unidos. ¿Pero a dónde?

"La historia de Ricardo en sí misma es increíblemente trágica, y no sabemos cuántos Ricardos hay", dijo Ben Levey, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes que intentó localizar al Sr. Prada. Los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas finalmente le confirmaron que había sido deportado, pero no divulgaron su destino.

El hecho de que no se incluyera su deportación ni su ubicación en los registros de acceso público pudo haber sido un simple descuido, pero el asunto sigue generando alarma entre defensores de los inmigrantes y juristas, quienes afirman que el caso del Sr. Prada sugiere un nuevo nivel de desorden en el sistema migratorio, ya que los funcionarios se enfrentan a la presión de cumplir rápidamente la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas. Si bien cientos de miles de inmigrantes han sido deportados bajo diversas administraciones en los últimos años, es extraordinariamente inusual que desaparezcan sin antecedentes penales.

"No he oído hablar de una desaparición como esta en mis más de 40 años de ejercicio y docencia del derecho migratorio", declaró Stephen Yale-Loehr, experto en inmigración de la Facultad de Derecho de Cornell.

"Es inconcebible que se necesitara un artículo del New York Times y más de un mes para que el gobierno indicara dónde y por qué fue deportado", declaró el Sr. Yale-Loehr.

El destino de las personas enviadas al infame Centro de Confinamiento para Terroristas en las afueras de San Salvador, como ahora parece ser el caso del Sr. Prada, ha sido objeto de una intensa batalla legal. Un juez federal declaró ilegales las deportaciones porque no se les brindó el debido proceso, y se ordenó su regreso a Estados Unidos. Hasta la fecha, la orden no se ha cumplido.