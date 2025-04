Familiares de detenidos en El Salvador y Venezuela denuncian oferta de intercambio de prisioneros de Bukele

Presidente salvadoreño es denunciado como "tiránico" al proponer intercambiar 252 prisioneros con otro régimen autoritario.



23 de abril de 2025.-Las familias de los presos detenidos por los gobiernos autoritarios de El Salvador y Venezuela han condenado la oferta del presidente Nayib Bukele de intercambiar a 252 detenidos venezolanos enviados a sus cárceles por la administración Trump por la misma cantidad de presos políticos encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro, informó El Guardian en una nota de prensa.



Nelson Suárez, cuyo hermano se encontraba entre los inmigrantes venezolanos enviados desde Estados Unidos a una notoria cárcel de máxima seguridad en El Salvador el mes pasado, dijo estar desesperado por la liberación de su hermano, de quien no ha tenido noticias en cinco semanas.



Pero Suárez expresó su indignación porque su hermano, un músico de 33 años que usa el nombre artístico SuarezVzla, se ha convertido en moneda de cambio en un juego político. "Siento que están tratando a mi hermano como mercancía... como mercancía política", dijo Suárez.



Sebastián García Casique, cuyo hermano Francisco, de 24 años, también fue enviado a prisión en El Salvador, también condenó la propuesta de intercambio. "¿Por qué utilizan a seres humanos en una negociación como si fueran juguetes?", le preguntó a Bukele en una publicación de Instagram.



Familiares de los aproximadamente 900 presos políticos encarcelados en Venezuela también cuestionaron la controvertida oferta de Bukele, que el populista de derecha hizo el domingo en la red social X, donde tiene más de 7,5 millones de seguidores.



En una carta abierta, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela expresó su deseo de que tanto los presos políticos en Venezuela como los inmigrantes inocentes encarcelados en El Salvador fueran liberados. Sin embargo, el grupo afirmó que no apoyaba la "explotación del dolor de las víctimas con fines propagandísticos para encubrir las injusticias que se cometen contra venezolanos inocentes, tanto dentro como fuera del país".



El comité se opuso a que se manipulara a los encarcelados o se los utilizara como recurso político para invisibilizar las condiciones inhumanas en las que se encontraban detenidos en ambos países.



Bukele reiteró su oferta el martes después de que el gobierno de Maduro rechazara lo que calificó de "cínica" maniobra, y el fiscal general de Venezuela calificó al presidente de El Salvador de "tiránico" traficante de personas.



Decenas de inmigrantes venezolanos han sido deportados a El Salvador desde mediados de marzo sin el debido proceso, acusados ​​por funcionarios de Donald Trump de ser peligrosos terroristas y pandilleros. Sin embargo, el gobierno ha presentado pocas pruebas que respalden estas acusaciones y muchos de los detenidos —que al menos inicialmente estuvieron recluidos en una prisión de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)— parecen no tener antecedentes penales. Sus familiares insisten en su inocencia.



“Primero eran supuestamente presuntos terroristas, y ahora ya no son terroristas, sino parte de un intercambio político”, se quejó Suárez, quien creía que Bukele trataba a los migrantes venezolanos “como si fueran animales”.



Adelys Ferro, activista venezolano-estadounidense radicada en Florida y quien dirige un grupo de defensa llamado Caucus Venezolano-Estadounidense, afirmó que también deseaba la libertad tanto de los presos políticos venezolanos como de los inmigrantes inocentes detenidos en El Salvador.



Ferro criticó duramente la maniobra política “dolorosa y repugnante” de Bukele. “Lo que intenta hacer —negociar con la dictadura de Maduro y con venezolanos inocentes— es despreciable”, dijo Ferro.



“No podemos celebrar que dos autoritarios negocien con la vida de los venezolanos”.