EEUU: Donald Trump critica a Volodymyr Zelensky por negarse a reconocer el control ruso de Crimea

23 de abril de 2025.-El presidente Donald Trump criticó duramente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el miércoles por sus comentarios sobre que Ucrania no reconocería el control ruso de Crimea, calificándolos de "muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia", informó CNN.com.

"Son declaraciones incendiarias como la de Zelensky las que dificultan tanto la resolución de esta guerra. ¡No tiene nada de qué presumir! La situación en Ucrania es desesperada: puede lograr la paz o puede luchar otros tres años antes de perder todo el país", publicó en Truth Social.

Sus comentarios se produjeron pocas horas después de que una reunión en Londres destinada a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania fuera relegada a un segundo plano tras la renuncia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a la reunión. Se esperaba que Rubio participara en las conversaciones con funcionarios ucranianos, británicos y europeos, pero la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró el martes que no asistiría debido a "problemas logísticos".

Sin embargo, un funcionario estadounidense y dos diplomáticos europeos familiarizados con el asunto afirmaron que el alto diplomático estadounidense no asistió porque la administración no consideraba que estuvieran en un punto decisivo de las conversaciones en curso y Rubio no creía que asistir fuera la mejor manera de aprovechar su tiempo. "Era mejor dejar que las conversaciones se desarrollaran que crear la ilusión de un avance inminente", declaró uno de los diplomáticos europeos.

"Hoy hemos estado muy emocionados", declaró Zelenski el miércoles después de las conversaciones. En lo que pareció ser una respuesta indirecta a las críticas de Trump sobre la negativa de Zelenski a reconocer el control ruso de Crimea, Zelenski prometió que Kiev acataría su Constitución: "Ucrania siempre actuará de conformidad con su Constitución y estamos absolutamente seguros de que nuestros socios, en particular Estados Unidos, actuarán en consonancia con sus firmes decisiones". Zelenski compartió una captura de pantalla de la Declaración de Crimea de 2018 del exsecretario de Estado Mike Pompeo, en la que rechazaba la ocupación rusa de la península.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico había confirmado el miércoles que la reunión se celebraría a un nivel inferior. "Las conversaciones oficiales continuarán, pero a puerta cerrada para los medios de comunicación", declaró el departamento en un mensaje a la prensa. Estos acontecimientos generan nueva incertidumbre sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Rusia.

Estados Unidos se ha mostrado cada vez más firme en su intento de obligar a Kiev a un acuerdo, pero Ucrania se mantiene firme en su compromiso de no ceder Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, ni partes del este de Ucrania que fueron capturadas tras la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, amenazó con abandonar las negociaciones el miércoles, declarando a la prensa durante una visita a la India: «Hemos presentado una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos, y es hora de que acepten o de que Estados Unidos abandone este proceso. Hemos realizado un trabajo diplomático extraordinario y de campo».