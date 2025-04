Costa Rica les dice a los deportados por Donald Trump que pueden quedarse e integrarse o irse

22 de abril de 2025.-El país está tomando medidas para “proteger” a decenas de migrantes de países lejanos que fueron deportados de Estados Unidos y, hasta hace poco, permanecieron detenidos indefinidamente, informó Emiliano Rodríguez Mega para Los Tiempos de Nueva York.com. ( +)

Las autoridades costarricenses anunciaron esta semana que facilitarían la permanencia legal en el país de decenas de migrantes deportados de Estados Unidos, o su salida si así lo desean.



Omer Badilla, director de la autoridad migratoria costarricense, indicó que a partir del lunes, las autoridades devolvieron los pasaportes y otros documentos personales a las personas que desde febrero habían estado detenidas en un centro remoto a pocas horas de la capital.



También afirmó que una resolución aprobada por el gobierno el lunes facilitaría la permanencia de los deportados y su integración a la sociedad costarricense.



El Sr. Badilla declaró en una entrevista con The New York Times que las autoridades solo habían retenido los pasaportes como medida de protección. "Si la persona tiene un temor fundado de regresar a su país, nunca la repatriaremos", añadió. "La protegeremos". La medida se produce después de que el propio Defensor del Pueblo del país, grupos de derechos humanos y una coalición de abogados internacionales denunciaran a Costa Rica por lo que llamaron la detención injusta de migrantes deportados y dijeran que el gobierno había violado sus derechos en el proceso.



En febrero, 200 migrantes de países como China, Irán, Rusia y Afganistán llegaron a Costa Rica desde Estados Unidos como parte de los planes de deportación masiva de la administración Trump. Posteriormente, fueron trasladados en autobús a un centro de detención, una antigua fábrica de lápices, cerca de la frontera con Panamá.



A los migrantes no se les permitía salir de las instalaciones a menos que fueran escoltados por policías, declaró el Sr. Badilla en una entrevista previa. Permanecieron retenidos hasta que aceptaron ser repatriados a sus países de origen, de los que muchos habían huido o solicitado asilo en Costa Rica o en otro país, según los abogados que presentaron una demanda la semana pasada contra Costa Rica ante un comité de las Naciones Unidas.



Decenas de niños, según la demanda, carecieron de acceso a educación, pediatras o asistencia legal durante su detención.



Alrededor de 80 migrantes permanecen en el centro de detención, en su mayoría familias con niños, indicó el Sr. Badilla. El resto ya ha regresado a sus países de origen, añadió.

(+) es reportero e investigador de The Times con sede en la Ciudad de México, cubriendo México, Centroamérica y el Caribe.