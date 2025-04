(VIDEO) Miércoles santo desde el Mercado Municipal de Quinta Crespo, en Caracas

Viernes, 18 de abril de 2025.- Miércoles santo desde el Mercado Quinta Crespo de Caracas.Ubicado en la parte sur de la avenida Baralt, en la zona central de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra este tradicional y bien dotado mercado, el Mercado Municipal de Quinta Crespo que invitamos a visitar a quienes no le conocen.Este miércoles santo casi se nos agota la comida de los gatos, no se conseguía por ninguna parte por lo que decidimos ir a Quinta Crespo, como le decimos sus conocidos, amigos y allegados, y de acuerdo a lo esperado, la conseguimos.El mercado estaba abarrotado, cualquier visitante que venga de otras tierras y vea un fenómeno como este, como mínimo, meterá en la olla de las dudas la afirmación constante de muchos medios de prensa, de muchas páginas en la web, sobre todo en el exterior de la República, que afirman que en nuestro país estamos pasando las de Caín y que no hay comida, comida hay, la cosa está dura, pero hay bastimentos.Ya que por el azar de la vida nos tocó ver al mercado, casi en ebullición, decidimos dar una mirada al área de pescados y mariscos y registramos para ustedes, aporreadores y aporreadoras, una muestra de lo que observamos.Y ahí les va, cuídense en Semana Santa, manejen con cuidado, disfruten con su familia y pásenla bien.