(VIDEO) ) ¿Hay un plan para devaluar el dólar artificialmente?

Domingo, 13 de abril de 2025.- En su análisis sobre la devaluación del dólar Daniel La Calle inicia su razonamiento partiendo de la pregunta: ¿ Qué es esto del Acuerdo Mar a Lago?Hay la tentación de devaluar, devaluar para exportar más, devaluar para reducir la deuda, devaluar, devaluar, lo escuchamos constantemente, sin embarfo la devaluación no es una herramienta de competitividad, ni de exportaciones, ni de fortalecimiento de la economía.Ninguna economía fuerte necesita una moneda débil.Se ha repetido, en varios medios de comunicación, la posibilidad de crear un acuerdo que se Llama Mar a Lago, se trata de revivir lo que ocurrió en 1985 que fue un acuerdo para devaluar el dólar, ¿cuál era el objetivo?, el objetivo es el siguiente: por un lado, devaluar el dólar lo que haría es fortalecer la competitividad de la economía norteamericana, aparentemente, reduciría el déficit fiscal, reduciría el déficit comercial, que maravilla, todo solucionado devaluando.Vamos a explicar por que eso es mentir con el dólar o con cualquier otra moneda.Devaluar el dólar no fortalece la economía, solo empobrece a todos. Una economía fuerte no necesita una moneda débil.Invitamos a aporreadores y aporreadoras a ver el siguiente video donde Daniel La Calle explica por que devaluar el dólar no es la solución a los problemas de la economía norteamericana.