(VIDEO) El verdadero costo de la administración Trump

Sábado, 12 de abril de 2025.- El estadounidense promedio lo que quiere, no es que el gobierno le embarre la mano con dinero, es que le quiten el pie del cuello, que le dejen de cobrar tantos impuestos y que dejen de encarecer los productos, con eso es suficiente, no piden caridad.



Ahora lo que no se está diciendo en los medios de comunicación y que tenemos que entender, es como todo esto afecta a la gente común.



Los primeros que se quedan sin trabajo son los obreros, los mismos de siempre pagan las consecuencias.



Lo más absurdo de esto es esto que lo está provocando la Casa Blanca.



Los votantes están viendo como sus fondo de pensiones bajan, como se les encarece toda la vida, en los Estados Unidos.



Que alguien me cuente en el chat, a como está una docena de huevos, un carro, pagar la energía eléctrica.



¿Cómo le explicas, que tu presidente está jugando a las tarifas como si fuera un video juego? y no tiene ni idea del impacto real que eso está teniendo en la vida de los estadounidenses.



¿Qué les dices cuando ven que su ingreso pierde valor cada semana, semana tras semana, porque ahora la vida cuesta mucho más cara.



El 52% rechaza la administración Donald Trump y como esta manejando la economía.







