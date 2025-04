El derrumbe de Jet Set es el registro con más muertos en discoteca en los últimos 10 años en el mundo

Rescatistas en labores de rescate en discoteca Jet Set de RD. Credito: Agencias

El derrumbe del techo de la Jet Set discoteca de Santo Domingo, en la República Dominicana, ocurrido este martes, con al menos 113 muertos y más de cien heridos, es el suceso más grave registrado en discotecas y salas de fiesta del mundo, desde 2013.



En Brasil, el 27 de enero de 2013, en la discoteca Kiss fallecieron 242 personas, en su mayoría estudiantes brasileños de la Universidad Federal de Santa María, y más de 600 resultaron heridos.



A continuación, una relación de las principales tragedias en discotecas y salas de fiesta registradas desde 1994 con más de 50 fallecidos:



27 de noviembre de 1994.- Fixin (China). Fallecen 234 personas en el incendio en la discoteca 'Yiyuan' (jardín artístico) de Fuxin, provincia china de Shenyang. Pudo deberse a un cortocircuito.



30 de octubre de 1998.- Gotemburgo (Suecia). Al menos 63 fallecidos, la mayoría inmigrantes, en el incendio de la discoteca de la Asociación Macedonia.



25 de diciembre de 2000.- Henan (China). 320 muertos en el incendio en la discoteca 'Dong Du' de Luoyang. El local se encontraba en la cuarta planta de un centro comercial, con las salidas de emergencia bloqueadas.



29 de octubre de 2002.- Ho Chi Minh (Vietnam). Un centenar de muertos al incendiarse la sala de fiestas 'Blue Disco', en la que se celebraba una boda. El local se ubicaba en el centro comercial 'Saigon International Trade Center'.



20 de febrero de 2003.- West Warwick (Estados Unidos). Un espectáculo de fuegos artificiales dentro del club nocturno The Station, en Rhode Island, provocó un incendio que causó 100 muertos y más de 200 heridos.



30 de diciembre de 2004.- Buenos Aires (Argentina). El incendio en la discoteca República Cromañón, durante un concierto de rock, provocó 194 muertes y cientos de heridos.



1 de enero 2009.- Bangkok (Tailandia). El incendio en la discoteca Santika Club durante las celebraciones de Año Nuevo causó 66 muertos. El fuego comenzó por pirotecnia lanzada dentro del local.



4 de diciembre 2009.- Mueren 156 personas al incendiarse el club nocturno 'El caballo cojo' de la ciudad de Perm (Rusia), debido al uso de fuegos artificiales.



27 de enero 2013.- Santa María (Brasil). La discoteca Kiss, en el estado de Rio Grande do Sul, fue escenario de una tragedia que dejó 242 muertos. El incendio se desató durante una presentación musical con fuegos artificiales en el interior.



30 de octubre de 2015 .- Bucarest (Rumanía). La tragedia en el club Colectiv dejó 65 muertos por un incendio causado por pirotecnia en un local con deficiencias de seguridad, donde se celebraba un concierto de rock del grupo 'Goodbye to Graviti'.



27 de septiembre de 2023.- Al menos 100 personas murieron y otras 150 heridas en Iraq tras el incendio que se desató en una boda en el distrito de Hamdaniya‚ en Irak. se debió a fuegos artificiales, velas y otros materiales utilizados durante la celebración.



16 de marzo de 2025.- Kocani (Macedonia). El incendio en la discoteca 'Pulse', causó la muerte de al menos 59 personas y 155 resultaron heridas.



8 de abril de 2025.- Santo Domingo (República Dominicana). Al menos 113 fallecidos en el incendio de la discoteca Jet Set. Entre los fallecidos se encuentra uno de los artistas latinos más conocidos, el merenguero Rubby Pérez.