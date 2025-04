Ministro Diosdado Cabello: Hemos decomisado más de 16 toneladas de cocaína en Zulia

Diosdado Cabello informó sobre la incautación de drogas en el Zulia

4 de abril de 2025.- El Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseveró que gracias a labores de inteligencia por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Cuerpos de Seguridad del Estado se ha logrado la incautación de 16.308,010 kilos de cocaína de alta pureza.



Al presentar un balance de la operación relámpago del Catatumbo 2025, el también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz expuso que se han producido confesiones por parte de los detenidos, incluyendo a los 5 nuevos alcaldes, hecho que nos ha permitido localizar rutas, además de incautaciones de lanchas y sumergibles para el tráfico de estupefacientes.



“Venezuela avanza en el desmantelamiento de rutas del narcotráfico colombiano. Se merece un reconocimiento nuestra FANB, compañeros de los órganos de seguridad por la labor realizada», detalló.



Seguidamente informó que los alcaldes aprehendidos fueron identificados como Indira Fernández Duarte, Alberto Subalbarro, Jorge Navaz, Fernando Loiza y Danilo Esteban Añez. En cuanto al otro capturado José Enrique Rincón, Cabello explicó que este operaba una extensa red de cultivo de camarones en el lago de Maracaibo, utilizada para fines ilícitos y aparecen unas 120 nuevas empresas vinculadas en esta trama de corrupción, narcotráfico, terrorismo y corrupción.



El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz resaltó que «toda esta operación la dirigen: Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes quieren utilizar nuestro territorio para atacar a Venezuela. Ese dinero lo utilizan para conspirar, además de estimular el terrorismo y el narcotráfico».



Vinculación de la extrema derecha venezolana



Diosdado Cabello agregó que cuando fue revisada la reunión entre María Corina Machado con José Enrique Rincón, otro de los implicados, se determinó la ubicación de campamentos de mercenarios en la región del Catatumbo venezolano y colombiano.



Seguidamente, puntualizó que los ultraderechistas María Corina Machado, Iván Simonovis, Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa y Edmundo González, entre otros que están plenamente identificados, son quienes guardan pleno vínculos con esta gran mafia en estado Zulia.



“Debemos recordarlo una y otra vez, todo esto está vinculado a los sectores extremistas de la oposición venezolana, cuando el The New York Time salga a decir esto, ahí sí le van a creer; ojalá quedé constancia de que nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo (…) nosotros lo que hemos dicho aquí ha sido estrictamente comprobado”, expresó.



Rutas de la red del narcotráfico



En cuanto a las rutas que usaban los traficantes de sustancias ilícitas, aseveró que transitaban por los ríos Catatumbo y Santa Ana, hasta llegar a presuntas aguas del territorio colombiano. Aunque no descartó que pudieran existir otras rutas, que se determinaran en el desarrollo de las investigaciones.



Denunció que en dos puntos de las ruta descubiertas, se planificó ejecutar una operación de «falsa bandera», con embarcaciones que poseían distintivos como «Guarda Costa», haciéndose pasar como la Armada Nacional Bolivariana.



«Hemos comprobado a través de la captura de lanchas falsas de la FANB, la trama para montar un falso positivo contra Venezuela». finalizó



Incluso, reveló que en otra acción, se logró desarticular un galpón contentivo de piezas automotoras y otros materiales, el cual era utilizado para la fabricación de embarcaciones y sumergibles para facilitar el traslado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la zona.