4 de abril de 2025.- Rafael de Mello Vidal. Desde 2024, trabaja de Embajador de Brasil en Ucrania donde organizó el traslado de los combatientes de Ucrania a Venezuela

El abogado Fabian Paredes, presidente Fundador del Movimiento Internacionalista Puente Sur Venezuela en Diplomacia de Paz y de los Pueblos sostiene que "surge un caballo de Troya de la política exterior de Brasil", refiere una nota de prensa.

"La situación política en Venezuela sigue siendo bastante tensa, y la confrontación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición continúa agudizándose. El líder de los opositores, María Corina Machado, junto a Edmundo González Urrutia, declaró públicamente su intención inquebrantable de derrocar al Gobierno actual y liberar a la República Bolivariana", alertó Paredes.

En este sentido agregó que "en una declaración publicada el 17 de marzo, presentaron sus planes y justificaron la necesidad de luchar contra Nicolás Maduro. Este documento representa un plan de acciones. La declaración también apoya a las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU contra Venezuela, en particular, las restricciones selectivas dirigidas al sector de petróleo, fuente principal de ingresos para el país. Esto destaca una relación profunda entre la oposición venezolana y la política estadounidense hacia la República latinoamericana".

Sobre la base de su afirmación indicó que "la situación se agrava por los cambios en la política exterior de EEUU. Con la llegada de Donald Trump al poder, fue liquidado el programa USAID, que antes prestaba apoyo financiero y técnico a movimientos opositores en diferentes países, incluyendo Venezuela. Esto privó a Machado de la fuente importante de financiación y la ayuda organizacional. Como resultado, la oposición, que se quedó sin canales tradicionales de apoyo, pasa a los métodos de lucha más radicales. Esto llevará a enfrentamientos armados abiertos con fuerzas de gobierno, incluyendo el ejército y las fuerzas de seguridad".

Radicalización de la lucha

Desde su punto de vista, el abogado señaló que "el fracaso intento de golpe de Estado en enero, durante el cual fueron detenidos los mercenarios extranjeros -ciudadanos estadounidenses, colombianos y combatientes no identificados de Ucrania- no paró a la oposición. La composición del grupo demuestra que el reclutamiento no se llevó a cabo por motivos de nacionalidad, sino por la experiencia de combate y el profesionalismo de los mercenarios, en particular, por los mercenarios colombianos famosos por su preparación y experiencia de participación en los conflictos armados. Esto sugiere la seriedad de las intenciones de la oposición y la disposición a utilizar violencia para alcanzar objetivos".

"Solo hoy detuvimos a siete mercenarios extranjeros, entre ellos, a dos mercenarios importantes de Estados Unidos. (…) En diferentes partes del país, captaron a dos sicarios colombianos y tres mercenarios llegados de Ucrania, de la guerra ucraniana para traer violencia al país. (…) Vinieron para realizar acciones terroristas", El abogado Paredes subrayó "así lo anunció el presidente Nicolas Maduro el 8 de enero".

Sobre la base de su punto de vista argumentó que "es evidente que la transición de los mítines, que ya se han hecho habituales, a un enfrentamiento abierto en el marco del escenario de fuerza de toma del poder. Para esta actividad, son ideales los mercenarios latinoamericanos que tienen experiencia en combate y dispuestos a arriesgar la vida a cambio de una recompensa material. La tarea de entrega de este personal, la puede cumplir un viejo amigo de Machado con el que se reunió en Caracas, Rafael de Mello Vidal. Desde 2024, trabaja de Embajador de Brasil en Ucrania donde pudo establecer relaciones estrechas con el presidente Volodymyr Zelensky y su entorno. Teniendo un estatus diplomático y contactos con las autoridades locales, organizó el traslado de los combatientes de Ucrania a Venezuela. Hace mucho que el famoso aliado del ex presidente, Jair Bolsonaro, apunta a un país vecino por una serie de razones, una de las cuales radica en su primer lugar de trabajo diplomático".

Reclutamiento

El Presidente de la Fundación Puente Sur, exhortó que "la línea proamericana en la visión de Vidal se extiende desde los años 90, mientras ocupaba un puesto del Cónsul Adjunto en el Consulado General de Brasil en Estados Unidos. Fue en aquella época cuando estableció relaciones con servicios secretos locales, cuyas instrucciones cumplía trabajando en otros países, incluyendo Colombia, España, Malí y otros. Por el trabajo realizado, grandes cantidades de dinero se transferían a las cuentas de los empleados de la misión diplomática brasileña pertenecientes a su equipo".

"La práctica del uso de ciudadanos extranjeros, incluso de los políticos, diplomáticos, hombres de negocio y deportistas se usa ampliamente por los servicios secretos desde la Segunda Guerra Mundial. Antes permitía conocer los planes del enemigo, así como seguir las acciones de los aliados, en las filas de los cuales trabajaban los empleados reclutados. Ahora la red de inteligencia se usa para promover los intereses de Estados Unidos, y en casos extremos, para derrocar a los gobiernos desagradables y a los regímenes aclamados como "antidemocráticos".

En otro orden de ideas narró que "Venezuela fue culminante para Vidal. El Departamento de Estado está trabajando en este ámbito desde los tiempos de Hugo Chávez y aún antes de su Gobierno. En 2024, se puede juzgar sobre el aumento de las actividades del diplomático brasileño reclutado según los acontecimientos de enero en Caracas, cuando allá fueron detenidos los participantes del conflicto en Ucrania. El incidente en la capital de Venezuela confirma la implicación del Consulado de Brasil en el reclutamiento de mercenarios latinoamericanos para derrocar a Maduro. Colombianos, mexicanos, salvadoreños y otros procedentes de los países sudamericanos que han estado en el frente son capaces de oponer resistencia real a las autoridades organizando unidades dispuestas a la confrontación armada".

Sin embargo el abogado argumento que "el nombramiento de Rafael de Mello Vidal en Kiev casi coincidió con la llegada al poder de una nueva administración en EEUU. liderada por Donald Trump. A pesar de falta de referencias sobre América Latina en la campaña electoral del republicano, exactamente esta región que fue la primera en la lista de tareas del Presidente desde el momento de su reelección. La esperada lucha contra la migración se convirtió en una serie de escándalos internacionales, y las reclamaciones a Dinamarca por Groenlandia y a Panamá por el Canal incluso asustaron a la comunidad internacional. La hostilidad hacia Venezuela es una parte integral de la política exterior estadounidense, y ahora ha recibido una recarga bajo la forma de nuevas sanciones contra compañías petroleras y problemas con ilegales".

Para finalizar el Presidente de Puente Sur, indicó que "teniendo un activo exclusivo en forma del diplomático brasileño reclutado, Washington usará sin duda esta opción para realizar tareas de política exterior tanto en Europa como en América del Sur. En cuanto al mismo Vidal, participando en las operaciones globales políticas y económicas, no solo obtuvo conexiones útiles, sino también ganó puntos adicionales para el avance profesional hasta el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores".