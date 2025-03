Elon Musk tendrá acceso al plan ultrasecreto de EEUU para una posible guerra con China

Elon Musk Credito: Agencias

Elon Musk asistirá este viernes a una reunión en el Pentágono donde tendrá acceso a los planes militares de Estados Unidos frente a un posible conflicto con China, según reportan medios como The New York Times y The Wall Street Journal.



Los planes de guerra del Pentágono, también conocidos como O-plans en jerga militar, se consideran uno de los secretos mejor guardados del ejército de Estados Unidos. De ser difundidos, un país rival podría fortalecer significativamente sus defensas y enmendar sus debilidades, lo que puede ser problemático para los planes estadounidenses.



El encuentro podría aumentar aún más el rol influyente que tiene Musk en la segunda administración de Donald Trump, donde se ha transformado en uno de los asesores más íntimos del líder republicano y es el encargado de dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).



También abre nuevas interrogantes sobre posibles conflictos de interés de Musk, considerando que el empresario es propietario de empresas como SpaceX y Tesla, que actualmente mantienen contratos con el Pentágono, y que además, ha tenido intereses comerciales en el gigante asiático.



Qué se sabe de la reunión de Elon Musk para acceder a planes militares



Tanto el Times como el Journal han citado a dos funcionarios estadounidenses que ratificaron que este viernes el magnate se presentará en el Pentágono para conocer los planes sobre una eventual guerra con China.



Uno de los funcionarios describió que Musk accederá a la información "porque la solicitó" y que "tiene autorización de seguridad".



De acuerdo al Times, la sesión informativa contempla 20 y 30 diapositivas que exponen cómo el ejército estadounidense actuaría en el caso de un conflicto militar con China. Esto incluye posibles objetivos que se deben atacar, en qué plazos y las alternativas que se presentarían a Trump para que tome decisiones.



Inicialmente el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, no respondió las razones por las que el empresario debe estar al tanto de los planes secretos. Sin embargo, luego que se publicara el reporte inicial del Times, Parnell aseguró en un comunicado que "el Departamento de Defensa se complace en dar la bienvenida a Elon Musk al Pentágono el viernes" y que fue invitado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.



Funcionarios han indicado a los medios estadounidenses que en el encuentro donde Hegseth presentará los planes a Musk también participarán el almirante Christopher W. Grady, jefe interino del Estado Mayor Conjunto, y el almirante almirante Samuel J. Paparo, jefe del Comando Indopacífico de las Fuerzas Armadas.



Las reacciones



Después de que se publicaran los reportes del Times y el Journal, Trump se apresuró a negar que Musk participaría de una reunión donde se aborden los planes militares contra el país asiático.



"Las noticias falsas han vuelto a la carga, esta vez a manos del fracasado New York Times. Dijeron, incorrectamente, que Elon Musk irá mañana al Pentágono para recibir información sobre una posible ‘guerra con China’. ¡Qué ridículo!", escribió el mandatario estadounidense en un post de su plataforma Truth Social.



Según Trump, China no es un tema que será discutido en la reunión. "Qué vergüenza que los medios desacreditados puedan inventar semejantes mentiras. En fin, ¡la historia es completamente falsa!", agregó.



Hegseth, por su parte, también negó que el magnate acceda a "planes ultrasecretos" y aclaró que se trataría de una "reunión informal sobre innovación, eficiencia y producción más inteligente".