(VIDEO) El Presidente Maduro deplora traslado de migrantes venezolanos a cárceles en El Salvador: No descansaremos hasta retornarlos a su patria

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador, acusados de ser supuestamnente miembros del Tren de Aragua. “Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe, y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela, porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, trabajadora, productiva”, dijo Maduro.



“No descansaremos hasta lograr que los venezolanos que han sido secuestrados y enviados a la cárcel en El Salvador, vulnerados y sometidos sin el debido proceso ni derecho a la defensa, regresen a su patria”, expresó el primer mandatario nacional este lunes durante la edición N°74 de su programa semanal Con Maduro Más.





La República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado de alerta dirigido a ciudadanas y ciudadanos que planeen viajar a los Estados Unidos, o se encuentren residenciados allí, sobre los riesgos y condiciones que podrían sufrir en ese territorio, tras las recientes medidas arbitrarias perpetradas por las autoridades estadounidenses a migrantes y viajeros de nacionalidad venezolana.

«Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses. Estas acciones incluyen encarcelamientos sin debido proceso y secuestros en cárceles de terceros países, violando claramente los derechos humanos», advierte el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en dicha comunicación pública.

La alerta fue publicada por el canciller de la República Bolivariana, Yván Gil, en sus redes sociales.

A continuación, el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

ALERTA DE VIAJE PARA CIUDADANAS Y CIUDADANOS VENEZOLANOS QUE VIAJAN A LOS ESTADOS UNIDOS

La República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, alerta a las y los ciudadanos venezolanos que planeen viajar a los Estados Unidos sobre los riesgos y condiciones que podrían enfrentar en ese país.

En los últimos meses, se ha observado un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas. Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses. Estas acciones incluyen encarcelamientos sin debido proceso y secuestros en cárceles de terceros países, violando claramente los derechos humanos.

Además, se recomienda a quienes residen o transitan por Estados Unidos extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría comprometer su seguridad y bienestar.

El Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la protección de las y los venezolanos migrantes y continuará denunciando cualquier violación a sus derechos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional.

Caracas, 17 de marzo de 2025

