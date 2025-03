El Pentágono eliminó la página de la Medalla de Honor al Gral. Charles C. Rogers héroe Afro-estadounidense

Iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

17 de marzo de 2025.-El Departamento de Defensa de Estados Unidos. (DoD) ha eliminado una página web en honor a Charles Calvin Rogers, general afroamericano del Ejército estadounidense y ganador de la Medalla de Honor, lo que ha generado críticas y preocupación por la eliminación de la historia militar afro-estadounidense, informó Noticias de la Semana.



La página web, que conmemoraba el heroísmo de Rogers durante la guerra de Vietnam, ahora muestra un error 404 y, según se informa, su URL fue modificada para incluir las siglas "DEI".



Este cambio se produce tras amplios cambios en las políticas sobre las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en las agencias estadounidenses durante la administración de Donald Trump.



¿Quién fue Charles C. Rogers?



Nacido en Claremont, Virginia Occidental, Rogers fue un oficial del Ejército altamente condecorado y el soldado negro de mayor rango en recibir la Medalla de Honor por sus acciones en la Guerra de Vietnam.



El 1 de noviembre de 1968, Rogers, entonces teniente coronel, comandaba el 1.er Batallón del 5.º Regimiento de Artillería en la Base de Apoyo de Fuego Rita, cerca de la frontera con Camboya. Bajo un intenso ataque de las fuerzas norvietnamitas, Rogers resultó herido tres veces, pero continuó dirigiendo el fuego de artillería y liderando contraataques hasta que el enemigo fue repelido.



El Salón de la Fama de Virginia Occidental describe la batalla: «Mientras controlaban una base de apoyo de fuego, los miembros del 1.er Batallón del 5.º Regimiento de Artillería, al mando del teniente coronel Rogers, se vieron envueltos en una lucha desesperada. Las fuerzas enemigas lanzaron un ataque que penetró el perímetro de la base. Herido tres veces durante los dos días siguientes, Rogers dirigió el fuego de artillería y lideró contraataques hasta que la fuerza enemiga fue repelida».



En 1970, el presidente Richard Nixon le otorgó a Rogers la Medalla de Honor por su extraordinaria valentía. Posteriormente, Rogers desempeñó diversos cargos de liderazgo antes de su fallecimiento en 1990. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington.





Una eliminación repentina genera controversia



La eliminación se detectó por primera vez cuando los usuarios que intentaban visitar la página de la Medalla de Honor de Rogers en el sitio web del Departamento de Defensa se encontraron con un mensaje "404 – Página no encontrada". Según informes, la URL se había modificado de "medalla" a "deimedal", lo que generó especulaciones sobre motivos políticos.



Cuando los usuarios intentaron visitar la página web del Departamento de Defensa sobre Rogers, se encontraron con el mensaje: "La página que busca podría haber sido trasladada, renombrada o estar temporalmente no disponible".



Brandon Friedman, columnista de MSNBC y exfuncionario de la administración Obama, fue uno de los que dio la voz de alarma. En una publicación en Bluesky, Friedman condenó la eliminación, afirmando: "Esto es hirviente. Charles Rogers recibió la Medalla de Honor en Vietnam tras ser herido tres veces al liderar la defensa de una posición. Busquen su nombre en Google y aparecerá la siguiente entrada. Al hacer clic, verán que la página ha sido eliminada y que la URL ha sido modificada para incluir 'medalla DEI'".