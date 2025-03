Trump dice que indultos otorgados por Joe Biden se declaran nulos, sin valor y sin efecto

Trump dice que indultos de Biden son nulos y carentes de validez Credito: Agencias

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump manifestó que los indultos que había decretado Joe Biden‚ carecían de validez. "Los indultos que el 'soñoliento' Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos (en referencia al Comité del Congreso encargado de investigar a Trump), y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por un autopen", escribió Donald Trump en su red Truth Social, la pasada madrugada.



Según Trump, Biden no conocía ni firmó los indultos



El actual presidente estadounidense sugiere, además, que Biden no conocía exactamente estos indultos que le habrían sido impuestos por sus asesores.



"En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos!. Los documentos que eran necesarios para el indulto no le fueron explicados ni fueron aprobados por Biden", agregó Trump.



"Él no sabía nada de ellos, y quienes sí los supieron podrían haber cometido un delito. Por lo tanto, quienes integran el Comité de Matones Políticos, quienes destruyeron y eliminaron TODA la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de dos años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a investigación al más alto nivel", amenaza el presidente republicano.



"Lo cierto es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, ¡el corrupto Joe Biden!", insiste Trump.



Afirmación graficada con un ¿meme?



Un aparente meme que grafica el contenido del post de Trump y en el que se sustituye la foto presidencial de Biden por la de un autopen, en un cuadro ubicado entre los de las fotos presidenciales de los dos períodos de gobierno de Trump, fue reposteado por las cuentas oficiales de Trump y la Casa Blanca en X, donde recibió abundantes críticas y alabanzas de detractores y simpatizantes, que lo consideraron "infantil" o "genial", respectivamente.



No estaba claro si el meme era solo eso, o una representación de algo realmente sucedido con el cuadro de Biden en la Casa Blanca.



El contexto: abundantes indultos de Trump y Biden



Antes de dejar el cargo Biden anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel "desproporcionadas" impuestas a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por "delitos no violentos relacionados con drogas".



Biden también conmutó también las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua, e indultó a su hijo Hunter, que estaba procesado por delitos de armas y fiscales y a altos funcionarios como Anthony Fauci el responsable de luchar contra la pandemia, entre otros.



Sin embargo‚ Trump que ya había concedido también abundantes indultos durante su primer mandato, abrió este segundo, indultando a 1.500 encausados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



rml (efe, Bloomberg, Newsweek)