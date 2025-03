Náufrago peruano es hallado con vida en Ecuador tras 95 días perdido en altamar

Náufrago peruano es encontrado después de tres meses perdido en el mar Credito: Agencias

El pescador peruano Máximo Napa Castro vivió una odisea de supervivencia tras perderse en altamar durante 95 días. El hombre de 61 años partió el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Juan de Marcona, en Ica, pero el 18 de diciembre se perdió su rastro. Tras meses de angustia, finalmente fue rescatado por una embarcación ecuatoriana y pudo reencontrarse con su familia en Pisco.



El regreso de Napa Castro estuvo marcado por la emoción. A su llegada a la ciudad pasada las 8 de la noche del sábado 15 de marzo, fue recibido con música y aplausos. Al bajar de la miniván que lo trasladó desde Lima, abrazó a su madre en medio del llanto y la algarabía de vecinos y familiares.



En declaraciones a la prensa, contó detalles de su travesía. Relató que, ante la falta de alimentos, tuvo que recurrir a la caza de aves y tortugas para sobrevivir.



"Gracias, Dios mío, por darme una oportunidad. Estuve 15 días sin comer. Me comí un pájaro, una tortuga, cualquier cosa para sobrevivir. No quería perder a mi familia, Solo pensaba en mi madre y mis hijos. Cuando quería, me mandaba lluvia", expresó.



¿Cómo fue su rescate?



El 12 de marzo, un barco pesquero ecuatoriano encontró a Napa Castro en un estado crítico a 680 millas de la costa de Ecuador. Había pasado los últimos 15 días sin agua potable ni alimentos suficientes, dependiendo únicamente de la lluvia y su instinto de supervivencia.



Según contó, al agotarse sus provisiones iniciales, enfrentó una prueba extrema. Durante los últimos 20 días antes de ser rescatado, recolectó agua de lluvia y utilizó madera de su bote para cocinar los pocos recursos que conseguía.



"Si no me encontraban ese día, no sé si hubiera resistido más", admitió. Su hija, Inés, contó que el pensamiento en su familia lo sostuvo durante la difícil experiencia. "Se aferró a la idea de volver con nosotros. Dice que su apoyo fue su madre, mi abuela", expresó.



Un reencuentro lleno de emoción



Horas después del rescate, Napa Castro llegó al Aeropuerto Jorge Chávez, donde se reencontró con su familia. Entre abrazos y lágrimas, sus seres queridos celebraron su regreso tras más de tres meses de incertidumbre. Desde Lima, partió luego a Pisco para reencontrarse con su madre.



"Disfruten la vida, hagan feliz a su mamá y, sobre todo, crean en Dios", fueron sus palabras antes de regresar a su ciudad natal. La historia de su milagrosa supervivencia ha dado la vuelta al mundo, con medios internacionales como RT destacando su caso.