(VIDEO) Lorenzo Ramírez: Esta es la gran mentira que vende Trump y su jugada con "reducir" la inflación

Sábado, 15 de marzo de 2025.- Día después del lunes negro tras el desplome del mercado y el miedo de Wall Street a los temores de recesión anunciados por Donald Trump. "Wall Street lleva tiempo dependiendo casi exclusivamente de la manipulación de un sistema montado sobre un modelo corrupto de dinero de deuda", defiende Lorenzo Ramírez, periodista económico. No se busca el origen del problema, sino se buscan excusas para encontrar culpables. "Trump no es el culpable, pero sí que puede colmar el vaso".Trump se reúne con grandes directivos empresariales para explicarles que su objetivo es reducir el valor del dólar y la prima de riesgo, fomentando que el dinero salga de las acciones y vaya a la deuda pública para reducir los costes de financiación. "Esta es la vía, la guerra de aranceles es una pantalla, estamos es una guerra de divisas"."Que Europa no se pueda poner de acuerdo es algo positivo, porque cuando caminan juntos hay problemas", ahora coinciden en lubricar la industria militar con el dinero de los contribuyentes."Cuando las barbas de los rumanos veas mojar, pon las tuyas a remojar", ha señalado Lorenzo Ramírez. "La Unión Europea y la OTAN van juntitas de la manos y la UE le hace el trabajo sucio a la OTAN", yendo a un modelo antidemocrático que se ve en Rumanía y su prohibición a presentarse a Georgescu.La reunión de negociación del presidente de Ucrania, Zelensky con Marco Rubio pretende abordar los planes de acuerdo de paz. Al final los que negocian no son el vencedor y el vencido, sino el aliado del vencedor que pone condiciones al vencido. Se espera un acuerdo que ponga en marcha la segunda fase del acuerdo de paz, ha detallado el periodista económico.