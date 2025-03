(VIDEO ) El último baile de Zelensky, análisis Lorenzo Ramírez

Lunes, 10 de marzo de 2025.-En la Cumbre Europea se ha confirmado el uso que los burócratas quieren hacer de Zelensky, "le dieron los abrazos que le negaron en Washington" el último baile de Zelensky, defiende Lorenzo Ramírez, periodista económico.Buscar una unanimidad en la industria europea es difícil. Von der Leyen quiere que se destine un 20% de todo gasto militar nacional a Ucrania, pero se oculta.Y el gran elefante: de dónde saldrán los 800 mil millones de euros, "el BCE será de nuevo quien tenga que extender su red, porque el dinero vendrá de deuda pública".Una emisión de deuda para un gasto militar que no es productivo, "con las guerras se destruye la economía, no se produce crecimiento económico", pero se justifica así para emitir deuda.El Pentágono hace un mes cortó el grifo a Kiev y al margen de actuación de sus fuerzas armadas.Y ahora el presidente de EEUU, Donald Trump ha asegurado que 20 mil soldados estadounidenses saldrán de Ucrania, cuando nos vendían el mantra de que no había soldados dentro."Es falso que Ucrania prende de un hilo porque Rusia puede atacarle sin ningún tipo de información", detalla Lorenzo Ramírez. "El objetivo es que Zelensky se siente en la mesa y acepte un guión que lleva escrito hace mucho tiempo".En un momento donde Europa está huérfana de empresas competitivas limitar la expansión de una de sus firmas punteras no tiene sentido, "a no ser que lo mande el primo de Zumosol".Por eso, ASML ha plantado a Washington por China.