(VIDEO) La Guerra de Ucrania no se decide en Ucrania

Sábado,08 de marzo de 2025.- La guerra de Ucrania no se decide en Ucrania, las decisiones claves se están tomando en Washington y Moscú, dejando a Europa y a Kiev en segundo plano.



Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el rumbo del conflicto a cambiado por completo, Rusia avanza en el frente, las alianzas de Ucrania se resienten y un pacto de intereses entre superpotencias está redefiniendo el futuro de país.



La llegada de Trump a dado un giro a la guerra, su relación con Putin a cambiado la dinámica del conflicto, dejando a Ucrania en una posición muy frágil, mientras que con Biden había un respaldo claro a Kiev, con Trump la prioridad parece ser otra, negociar con Rusia sin contar con Europa ni con Zelensky.



Trump no solo a enfriado el apoyo a Ucrania, sino que a desgelitimado públicamente a Zelensky, lo ha llamado dictador y negociador sin cartas, para Trump el presidente ucraniano ya no es una pieza clave en la solución del conflicto, el presidente de Estados Unidos a dicho que durante tres años Zelensky no a conseguido nada, con este argumento a justificado que no participe en las negociaciones.





Noticia relacionada: (VIDEO) Trump desata el caos total, Rusia lanza un "dardo" a Europa y Sheinbaum advierte