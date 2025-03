(VIDEO) Trump desata el caos total, Rusia lanza un "dardo" a Europa y Sheinbaum advierte

Ucrania no tiene que entrar e la OTAN, dijo Donald Trump, presidente de USA Credito: archivo web

Sábado, 08 de marzo de 2025.- La corresponsal de la CNBC en Washington ha anunciado que los nuevos aranceles que el presidente de EE.UU. Donald Trump, va a anunciar, no entrarán en vigor hoy. Estos se demorarán unos meses, según afirma, podrían imponerse en el mes de abril.Dmitri Medvédev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha criticado con dureza la reacción de los países europeos ante la conversación telefónica entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, en la que discutieron la crisis ucraniana. Medvédev califica a Europa de "frígida solterona" celosa y furiosa por no haber sido consultada sobre la llamada. En un mensaje en su cuenta de X, el político ruso ha afirmado que Europa ya no tiene relevancia en el mundo y la ha descrito como "débil, fea e inútil", en respuesta a una declaración de la UE exigiendo su participación en las negociaciones del conflicto.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha declarado hoy en su rueda de prensa diaria que el país podría demandar a Google tras cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América en la aplicación "Google Maps".