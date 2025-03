(VIDEO) Pasajero intentó abrir la puerta de un avión en un vuelo Madrid-Caracas

04-03-25.-Momentos de tensión se vivieron a bordo del vuelo 701 de la aerolínea Plus Ultra, que cubría la ruta Madrid-Caracas, cuando un pasajero intentó abrir una de las puertas del avión en pleno vuelo. El incidente, fue contenido por la rápida intervención de la tripulación y otros pasajeros.El suceso quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa al hombre dirigirse a la puerta de emergencia con aparente intención de abrirla. Al percatarse de la situación, varios pasajeros y miembros de la tripulación lograron someterlo y atarlo para evitar que pusiera en riesgo la seguridad del vuelo.En el audiovisual, publicado por el comunicador Edixon Manuel, en X, se puede observar el momento cuando el pasajero, notoriamente alterado, intentó abrir la puerta, pero otros viajeros y miembros de la tripulación se abalanzaron sobre él para inmovilizarlo.Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, el individuo fue entregado a las autoridades. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni las razones que lo llevaron a intentar abrir la puerta.Especialistas en aeronáutica han señalado que, pese al intento del pasajero, las puertas de los aviones comerciales modernos, como el Airbus A330 de Plus Ultra, no pueden abrirse en pleno vuelo. Esto se debe a la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior, que sella automáticamente las puertas una vez que la aeronave alcanza una altitud considerable.El incidente ha generado gran impacto en redes sociales, donde el video ha sido ampliamente compartido. Mientras tanto, la aerolínea no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.